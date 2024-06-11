ЗСУ збили ще один Су-25 на Покровському напрямку

Українські військові 10 червня збили ще один російський Су-25 на Покровському напрямку. Ця ділянка досі лишається найгарячішою на фронті.

Окрім цього, лише за одну добу на одному напрямку втрати росіян сягнули майже дві сотні вбитими та пораненими. Ситуація важка, проте контрольована.

Дивіться також Російські Ту-95МС на аеродромі "Оленья" готові до ракетної атаки: у мережі показали фото

Збиття Су-25

У Сухопутних силах розповіли, що ЗСУ докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Зокрема, лише за 10 червня втрати окупантів на цьому напрямку склали 198 осіб. Також є успіхи й у знищенні техніки.

Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі,

– повідомили військові.

Протягом доби на Покровському напрямку росіяни 21 раз намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. Українці оборонці відбили 19 ворожих атак – ще два боєзіткнення станом на кінець доби тривали неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

Втрати росіян на фронті