Воїн "вполював" російський Су-25 з ПЗРК "Ігла": рідкісні кадри збиття ворожого літака
- Українській військовий зміг із ПЗРК "Ігла" збити російський Су-25.
- Воїн 58-ї бригади на псевдо "Таліб" влучним пострілом вполював російський літак.
Український військовий влучним пострілом збив російський Су-25. Він зробив це із ПЗРК "Ігла".
Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ОСУВ "Хортиця". Там також показали відповідне відео.
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Збиття ворожого Су-25
Це рідкісний випадок, коли вдається зафільмувати збиття ворожого літака. Влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" воїн 58-ї бригади на псевдо "Таліб" вполював російський Су-25,
– розповіли військові.
Зазначається, що це вже не перша "здобич" цього захисника. На його рахунку 4 ворожі літаки та два дрони типу "Шахед".
Зазначимо, що місце, де саме був збитий Су-25, не уточнюється.
"Таліб дуже не любить, коли над його землею літає всякий непотріб, а мисливець на "дичину" він знатний. То ж, далі буде…", – йдеться у повідомленні.
Ліквідація російського літака Су-25 з ПЗРК "Ігла": дивіться відео
Нагадаємо, 4 травня Повітряні сили ЗСУ завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку.