Су-34 впав на багатоповерхівку у Єйську: причиною авіакатастрофи стали птахи, – росЗМІ

Внаслідок падіння винищувача на багатоповерхівку у Єйську загинули щонайменше 15 людей. У мінооборони Росії заявили, що причина катастрофи – займання в одному з двигунів. Втім, у ЗМІ зазначили, що в двигун могли залетіти птахи.

Так, рештки чайок виявили під час огляду уламків літака Су-34 після авіакатастрофи у Єйську. Про це пишуть російські ЗМІ.

Цікаво Падіння літака у Єйську: жертв набагато більше, аніж заявляли в Росії

Як птахи потрапили до двигунів російського бомбардувальника

Російські силовики розповіли, що нібито птахи потрапили до двигунів винищувача ще під час його зльоту. Проте офіційної заяви щодо цього поки не зробили.

Цікаво, що деякі російські ЗМІ припускали, що причиною падіння винищувача можуть бути птахи ще 17 жовтня. Теоретично Су-34 може летіти, якщо пошкоджено лише один двигун.

До речі В Іркутську впав російський винищувач – знову на житловий будинок, спалахнула велика пожежа

Коротко про авіакатастрофу у Єйську

Російський винищувач ввечері 17 жовтня впав на багатоповерхівку у Єйську Краснодарського краю. У будинку спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі поверхи – з першого до дев'ятого.

Су-34 ніс на борту повний боєкомплект. На відео з місця авіакатастрофи чітко чути вибухи.

У міноборони Росії заявили, що це нібито був тренувально-учбовий політ. А причина падіння – загоряння одного з двигунів.

До речі, що пілоти катапультувалися, тож ніхто навіть не думав, аби відвести літак від житлових будинків та не допустити загибелі людей.

Офіційно в Росії заявили по 15 загиблих. Зокрема, померли троє дітей. Однак, у телеграм-каналах поширюють інформацію, що жертв значно більше. Лише на одному міському кладовищі у Єйську виявили 17 могил.

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