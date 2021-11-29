Субсидії, пенсії і не тільки: у Дії запускають сім нових соцпослуг

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров презентував нові послуги, якими можна буде скористатись в застосунку "Дія". Зокрема, мовиться про оформлення пенсій та субсидій, а також отримання довідок.

Загалом глава Мінцифри представив 7 нових послуг. Окрім цього, партнери відомства запропонували програму доступності та безбар'єрності, яка була створена за міжнародними стандартами.

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Мета Мінцифри – зробити послуги доступними для людей старшого віку

Мета команди Мінцифри — зробити цифрові сервіси максимально доступними для всіх українців, зокрема, людей з інвалідністю та людей старшого віку,

– зазначив Федоров.

Подати заяву на субсидію можна на порталі

Віцепрем'єр наголосив, що раніше, аби оформити субсидію потрібно було йти до ЦНАПу. Найбільше клопотів було у мешканців сіл, які були змушені їхати у райцентр.

Тепер можна просто оформити заяву на порталі Дії та підписати електронним підписом. Це, кажуть у Мінцифри, займе пів години.

Який механізм оформлення субсидії:

Заява з порталу автоматично надійде до органів соціального захисту.

Субсидія продовжуватиметься автоматично щороку, якщо у споживача немає змін.

Довідки ОК-5 та ОК-7 про трудовий і страховий стаж, витяг з реєстру застрахованих осіб і довідку про доходи пенсіонера можна також отримати онлайн — через портал Дія. Інструкція тут.

Ці довідки є одними з найбільш затребуваними в Україні. Їх щороку видають по 3 мільйони, оскільки вони необхідні при оформленні на роботу, призначенні пенсії та допомоги по безробіттю.

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Текст публікації Михайла Федорова:

Відтепер оформити субсидії, призначити або перерахувати пенсії, отримати довідку про страховий та трудовий стаж можна онлайн у Дії. Щойно презентували 7 нових соціальних послуг.

Окрім цього, наші партнери презентували програму доступності та безбар’єрності, яка була створена за міжнародними стандартами. Адже мета команди Мінцифри — зробити цифрові сервіси максимально доступними для всіх українців, зокрема, людей з інвалідністю та людей старшого віку.