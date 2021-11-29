Субсидії, пенсії і не тільки: у Дії запускають сім нових соцпослуг

29 листопада 2021 , 15:59
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Джерело:

фейсбук Михайла Федорова

Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров презентував нові послуги, якими можна буде скористатись в застосунку "Дія". Зокрема, мовиться про оформлення пенсій та субсидій, а також отримання довідок.

Загалом глава Мінцифри представив 7 нових послуг. Окрім цього, партнери відомства запропонували програму доступності та безбар'єрності, яка була створена за міжнародними стандартами.

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Мета Мінцифри – зробити послуги доступними для людей старшого віку

Мета команди Мінцифри — зробити цифрові сервіси максимально доступними для всіх українців, зокрема, людей з інвалідністю та людей старшого віку,
– зазначив Федоров.

Подати заяву на субсидію можна на порталі

Віцепрем'єр наголосив, що раніше, аби оформити субсидію потрібно було йти до ЦНАПу. Найбільше клопотів було у мешканців сіл, які були змушені їхати у райцентр.

Тепер можна просто оформити заяву на порталі Дії та підписати електронним підписом. Це, кажуть у Мінцифри, займе пів години.

Який механізм оформлення субсидії:

  • Заява з порталу автоматично надійде до органів соціального захисту.
  • Субсидія продовжуватиметься автоматично щороку, якщо у споживача немає змін.
Цікаво! Довідки ОК-5 та ОК-7 про трудовий і страховий стаж, витяг з реєстру застрахованих осіб і довідку про доходи пенсіонера можна також отримати онлайн — через портал Дія. Інструкція тут.

Ці довідки є одними з найбільш затребуваними в Україні. Їх щороку видають по 3 мільйони, оскільки вони необхідні при оформленні на роботу, призначенні пенсії та допомоги по безробіттю.

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Текст публікації Михайла Федорова:

Відтепер оформити субсидії, призначити або перерахувати пенсії, отримати довідку про страховий та трудовий стаж можна онлайн у Дії. Щойно презентували 7 нових соціальних послуг.
Окрім цього, наші партнери презентували програму доступності та безбар’єрності, яка була створена за міжнародними стандартами. Адже мета команди Мінцифри — зробити цифрові сервіси максимально доступними для всіх українців, зокрема, людей з інвалідністю та людей старшого віку.
Раніше, щоб оформити субсидію, треба було йти у ЦНАП, заповнювати заяву, приносити купу папірців або ж навіть їхати до райцентру. Зараз достатньо подати заяву на порталі Дія та підписати своїм КЕП. 30 хв на заповнення заяви у зручний для вас час. Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Крім того, субсидія на більшість видів послуг ЖКГ буде продовжуватися автоматично, якщо у вас протягом року нічого не змінилося.
Автор: Ірина Пундор