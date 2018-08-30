Сучасна діагностика і лікування варикозу: чому більше не боляче і не страшно?

Звичайні операції з видалення пошкоджених вен найчастіше рекомендують робити восени, а сучасну мініінвазивну операцію – в будь-який час року. Чому?

Ми дізналися про це у Володимира Герасимова, судинного хірурга, флеболога ММ "Добробут". До речі, після прочитання цієї статті про варикоз вам захочеться уважніше роздивитися свої ноги.

Чому прийнято вважати, що варикоз лікують тільки восени?

Щоб видалити пошкоджену вену, під час звичайної операції робиться безліч розрізів. І потім на шви і розрізи накладають пов'язку з еластичного бинта, під якою в спеку пріє шкіра. Все це викликає небезпеку інфікування ран. Крім того, влітку багато хто з нас зазвичай відчувають підвищене навантаження на ноги через спеку. Після звичайної операції вона збільшується, адже вага вже тисне на прооперовану травму. Через це з'являється больовий синдром. Крім того, при звичайній операції використовується спинномозкова анестезія, пацієнт ще добу перебуває в лежачому стані, при цьому збільшується ризик післяопераційних ускладнень.

Крім того, щоденні хворобливі перев'язки, тривале перебування в лікарні, обмеження активності, виражений больовий синдром, множинні гематоми, неможливість збереження звичайного режиму життя і працездатності. А ще висока ймовірність розвитку рецидиву захворювання – поява нових варикозних вен.

Дізнавшись про все це, бажання в лікуванні вен і правда відпадає ...

Які можливості відкриває мініінвазивне лікування?

Якщо говорити про сучасні операції, які проводять у нас в "Добробуті", то лікарі застосовують місцеву анестезію. Тому поки пацієнтові видаляють пошкоджені вени, він може спілкуватися з лікарями або читати книгу. Сучасна операція виконується без єдиного розрізу, самі травматичні етапи операції замінені на безболісну і безпечну "обробку" вен за допомогою лазера. Варикозні вени видаляються з маленьких проколів шкіри, які робляться товстою голкою. Ці проколи не потрібно зашивати. Вони просто заклеюються пластиром. Така операція виконується в амбулаторних умовах, тому після неї пацієнт може спокійно встати і відразу піти додому, повернутися до звичних сімейних клопотів, а на наступний день абсолютно спокійно можна йти на роботу. Немає потреби довго носити еластичний бинт, на 2-гу добу одягаються еластичні панчохи, вони більш комфортні і зручні, до того ж, їх можна знімати на ніч

"Часто під час лікування варикозу використовується склеротерапія. Тобто коли вену можна не видаляти, а заклеїти".

Що таке рецидив варикозу і чому він з'являється?

Найпоширеніша проблема звичайної операції – це рецидив, тобто повернення варикозу. І багато пацієнтів знають: скільки б їх не оперували, пошкоджені вени все одно з'являються. Це відбувається тому, що звичайна операція не проводиться під контролем УЗД, коли можна побачити і видалити всі можливі причини для подальшого розвитку варикозу.

А при сучасній операції лікар бачить за допомогою УЗД весь обсяг ураження і не залишає пошкоджених ділянок.

Сучасна операція триває 1-3 години (час залежить від обсягу ураження вен). До того ж, лікарі в МС "Добробут" часто беруться за дуже складні випадки, коли інші колеги вважають, що ситуацію виправити вже неможливо.

Коли слід йти на діагностику?

Коли з'являються набряки, а до кінця дня відчувається важкість і втома в ногах – це перші симптоми варикозу. А якщо робота пов'язана з тим, що доводиться довгий час стояти або сидіти, тоді уважно придивіться до своїх ніг. Маленькі судинні зірочки або розширені капіляри (що найчастіше зустрічається у жінок) – це вже перший дзвіночок, що потрібно обстежитися.

Лікування варикозу: з чого все починається?

Під час першої консультації лікар приватної клініки обов'язково проводить обстеження, уточнює, що турбує пацієнта. "У флеболога в кабінеті знаходиться УЗД. Річ у тім, що практично всі ознаки судинних захворювань можна побачити або відчути на дотик. Якщо ж виникають якісь сумніви, то діагноз перевіряється за допомогою УЗД", – пояснив Володимир Герасимов.

У сучасній хірургії попереднє УЗД можна не робити, а вже безпосередньо перед операцією проводиться дуже детальне УЗ дослідження і розмітка пошкоджених вен.

Як проходить реабілітація після операції?

Якщо говорити про звичайну операції, то приблизно 5-6 днів буде боліти нога. Тому пацієнт кульгає і не може повноцінно навантажувати ногу 7-10 днів. Сам період реабілітації після варикозу займає від 2 до 3-х місяців. Тому що є значний набряк і при найменшому навантаженні з'являється біль. Крім того, після звичайної операції кожен день потрібна перев'язка. І вона досить болюча.

Якщо говорити про сучасну операції, то найперша і головна відмінність – це те, що немає больового синдрому і немає обмежень фізичної активності. "Ми навпаки змушуємо пацієнта вести активний спосіб життя, – розповів Володимир Герасимов. – І 95% пацієнтів в шоці від того, що нічого не турбує і можна вести звичний спосіб життя. Встав з операційного столу і пішов додому чи на роботу в буквальному значенні цих слів!

Після мініінвазивної операції потрібно тільки дві перев'язки. І вони абсолютно безболісні. Лікар просто переклеює пластирі на 2-й день і на 7-му добу знімає їх.

Єдине обмеження: не піднімати важкості більше ніж 5 кг і не займатися спортом від 2 тижнів до місяця (все залежить від обсягу ураження). Але ми даємо гарантію, що через місяць після операції у пацієнта будуть абсолютно здорові ноги", – підсумував флеболог.

А як я буду жити без вени?

"На консультації завжди ставлять це питання, – сказав Володимир Герасимов. – І ми звертаємо увагу на те, що вени, які видаляються, виконують допоміжну функцію. Тобто, всього 15% функцій по поверненню крові до серця. Тому коли уражені вени видаляють, нічого страшного не відбувається. Ми тим самим перемикаємо кровотік на здорові глибокі вени. Вони як раз виконують основну функцію. При цьому навантаження на них не збільшується. Венозна система глибоких вен дуже стійка до різних перепадів тиску. І для них це абсолютно безпечно.

Для пацієнтів таке перемикання кровообігу відбувається непомітно. До того ж на консультації ми завжди говоримо про те, що не видаляємо здоровий орган. Тобто ці вени вражені, вони працюють неправильно. І якщо їх вчасно не видалити, виникають ускладнення.

Адже коли, наприклад, трапляється гострий апендицит, ні у кого ж не виникає питання, чи потрібно це видаляти? Звичайно, потрібно! Так ось з венами така ж ситуація. Уражені вени потрібно видаляти. І без них людина живе абсолютно нормально".

Чому "чим раніше – тим краще"?

Є початкові форми варикозу, коли не уражені основні магістральні вени, які як раз і видаляють. А коли варикоз починається з поодиноких дрібних гілок, які не потрібно видаляти, тоді застосовується склеротерапія. Тобто під контролем УЗД лікарі діагностують такі вени і заклеюють їх. Тим самим зупиняють захворювання на ранньому етапі. Якщо вчасно це помітити, то такими періодичними сеансами можна прожити все життя і нічого не видаляти. Просто найчастіше люди приходять з такими формами захворювання, коли без операції вже не обійтися. Якщо уважніше ставитися до свого здоров’я, то оперувати нічого не доведеться!

Підсумок: при сучасному підході – бояться візиту до лікаря означає шкодити собі. Тому, якщо ви помітили нехарактерну втому в ногах, судинні зірочки або вени, які виглядають неприродно, краще перестрахуйтеся, щоб уникнути операції. Більш детальніше на сайті.