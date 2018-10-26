Сучасна Мерилін: Тіна Кароль підняла настрій у мережі запальним відео

Українська співачка Тіна Кароль зачарувала шанувальників у соціальних мережах коротким музичним роликом, який знято для концерту "Інтонації" на підтримку однойменного студійного альбому артистки.

На новому відео, яке співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, Кароль з'явилася у сексуальному образі.

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Артистка станцювала у золотому міні-платті із фірмовою червоною помадою і об'ємною укладкою. Фанати Тіни залишилися приголомшеними новим роликом і назвали її у коментарях "Сучасною Мерилін Монро".

"Мені подобається така Тіна – кокетка, запальничка, секс-бомба", "Це просто сексуальність і еротика в чистому вигляді", – пишуть користувачі у мережі.

"Іди до мене ближче. Ах, не забути цих емоцій!" – прокоментувала ролик Тіна Кароль.

Тіна Кароль в образі української Мерилін Монро: дивіться відео