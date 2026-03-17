Світу загрожує небезпечний технологічний зсув: Зеленський пояснив, про що мова

Сучасні технології докорінно змінили всі традиційні правила веденння війни. Зі свого боку Володимир Зеленський попередив, що світ може лише спостерігати початок небезпечного технологічного зсуву.

Про таке глава держави розповів під час інтерв'ю для New York Post.

До теми Ми просили не постачати Росії "Шахеди", – Зеленський про контакти з Іраном

Як Зеленський коментує технологічну перебудову у війні?

Він зазначив, що наразі вже розробляються рої безпілотників, керовані штучним інтелектом, здатні ухилятися від систем ППО. Незабаром вони можуть з'явитися на полі бою в різних країнах.

За останні чотири роки технології зробили величезний стрибок,

– наголосив президент України.

Наступний стрибок, за його словами, може зробити сьогоднішні загрози дрібними. На думку президента, протягом найближчих трьох – чотирьох років можна буде спостерігати кілька таких технологічних проривів.

Водночас він застеріг, що без сильніших союзів і швидшого розвитку технологій наслідки можуть бути глобальними.

Війна приходить тоді, коли ти слабкий, а не коли сильний,

– підкреслив український лідер.

До речі, нещодавно очільник Міноборони Михайло Федоров повідомив, що Україна надала дозвіл на використання реальних бойових даних для тренування моделей штучного інтелекту.

Чому світ переорієнтовується на нові технології ведення війни?