Світу загрожує небезпечний технологічний зсув: Зеленський пояснив, про що мова
- Володимир Зеленський попередив про початок технологічного зсуву.
- Президент зазначив, що без сильних союзів і швидкого розвитку технологій наслідки можуть бути глобальними, бо війна приходить тоді, коли ти слабкий.
Сучасні технології докорінно змінили всі традиційні правила веденння війни. Зі свого боку Володимир Зеленський попередив, що світ може лише спостерігати початок небезпечного технологічного зсуву.
Про таке глава держави розповів під час інтерв'ю для New York Post.
Як Зеленський коментує технологічну перебудову у війні?
Він зазначив, що наразі вже розробляються рої безпілотників, керовані штучним інтелектом, здатні ухилятися від систем ППО. Незабаром вони можуть з'явитися на полі бою в різних країнах.
За останні чотири роки технології зробили величезний стрибок,
– наголосив президент України.
Наступний стрибок, за його словами, може зробити сьогоднішні загрози дрібними. На думку президента, протягом найближчих трьох – чотирьох років можна буде спостерігати кілька таких технологічних проривів.
Водночас він застеріг, що без сильніших союзів і швидшого розвитку технологій наслідки можуть бути глобальними.
Війна приходить тоді, коли ти слабкий, а не коли сильний,
– підкреслив український лідер.
До речі, нещодавно очільник Міноборони Михайло Федоров повідомив, що Україна надала дозвіл на використання реальних бойових даних для тренування моделей штучного інтелекту.
Чому світ переорієнтовується на нові технології ведення війни?
Загострення ситуації на Близькому Сході перевернуло сприйняття бойових дій, свої стретегії в цьому аспекті переглядають і в США. Йдеться, зокрема, про проблему невигідного використання дорогого обладнання у відбитті атак дешевих іранських дронів.
Роль України тепер стала однією з визначальних, зважаючи на те, що наші військові й виробники зброї вже не перший рік розробляють унікальні й ефективні рішення для перехоплення російських дронів.
Через це українські оборонні компанії отримують численні запити від країн Близького Сходу. Ключова перевага таких розробок – їхня доступна вартість.
Водночас єврокомісар Андрюс Кубілюс попередив, що у 2026 році Росія може застосувати до 9 мільйонів безпілотників, що змушує Європейський Союз переглядати свою оборонну стратегію.