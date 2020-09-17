Фармацевтичні компанії "Дарниця" та "Інтерхім" спільно з благодійним фондом Zagoriy Foundation реалізували проєкт з осушення фундаменту та стін Софійського собору і прилеглих споруд за допомогою швейцарського обладнання BioDry.

Це дозволить привести до норми рівень вологи і позбавить від вогкості стіни та підвальні приміщення одного з ключових пам'яток України – Софії Київської.

Генеральний директор заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська нагадала, що вогкість і цвіль – головна проблема всіх старовинних пам'яток архітектури. За її словами, основною загрозою для таких будівель, є не лише руйнування фундаменту та стін через накопичення вологи, але й пошкодження експонатів та архівів, які зберігаються в підвалах і запасниках.

Я щаслива, що здійснилася моя найзаповітніша мрія – "вилікувати" Софію. Вона вже в досить поважному віці і змушена протистояти загрозам. Я рада, що фармацевтів і музейників об'єднала одна спільна надважливе місія – дбати про здоров'я Софії Київської,

– зазначила вона.

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків зазначив, що завдяки спільній роботі з "Інтерхімом" і Zagoriy Foundation вдалося в найкоротші терміни знайти найсучасніше обладнання, яке допомогло багатьом пам'яткам архітектури в Європі, і здатне "вилікувати" Софію Київську.

"Ця технологія є біосумісною з навколишнім середовищем. Вона вже працює і природним чином усуне першопричину вологості фундаменту і стін, які приховують ще багато таємниць та які лише належить розкрити. Тому ми, наслідуючи приклад Івана Мазепи, Богдана Хмельницького і Петра Могили, "лікуємо" Софію, щоб вона зберегла свою велич, об'єднала минулі та майбутні покоління і наповнювала життя справжніми цінностями, а Оранта –продовжувала оберігати Київ", – підкреслив Шимків.

Гендиректор ВАТ "Інтерхім" Анатолій Редер нагадав, що Богоматір Оранта Софіївська є захисницею Києва. "Ми не могли залишитися осторонь, коли тисячолітня пам'ятка духовності та культури країни опинилася під загрозою. Те, що вона дійшла до нас в первозданному вигляді – справжнє диво. Тому коли перед собором виникла загроза надмірної вологи, ми не вагалися ані секунди. Плідна співпраця з партнерами і керівництвом заповідника дала обнадійливі результати: волога залишає стіни – Софія одужує", – зазначив Редер.

Співзасновник благодійного фонду Zagoriy Foundation Катерина Загорій підкреслила, що спільний проект з оздоровлення Софії Київської стане ще одним кроком з відновлення культури меценатства в Україні. "Це справжнє диво і загальна заслуга українців, що нам вдалося зберегти собор XI століття. Ми повинні подякувати за це вченим, будівельникам, реставраторам, працівникам музею. І, звичайно ж, меценатам усіх часів. Долучитися до їх праці – велика честь для нас. Реконструкція Софії за часів Івана Мазепи була символом відновлення Україні після Руїни. Впевнена, що цей спільний проект Zagoriy Foundation, фармацевтичних компаній "Дарниця" та "Інтерхім" стане ще одним важливим кроком до відродження культури благодійності в нашій країні", – підкреслила Катерина Загорій.

Фармацевтична компанія "Дарниця" – найбільший в Україні виробник лікарських засобів, яка веде свою історію з 1930 року. У 2019 році "Дарниця" оголосила про трансформацію свого бізнесу. Компанія провела ребрендинг, змінила свій логотип та представила нову стратегію – побудову міжнародного бренду, лідерство в генеричному сегменті лікарських засобів і діджіталізацію процесів.

Фармацевтична компанія "Інтерхім" – одне з провідних фармацевтичних підприємств країни. Засноване в 1992 році, є розробником і виробником оригінальних лікарських препаратів, а також знеболюючих препаратів для важко- та онкохворих.

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений в 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних проектів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва. Пріоритетним напрямком діяльності фонду є розвиток культури благодійності в Україні. В цьому напрямку фонд впроваджує проекти та окремі активності.