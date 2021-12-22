Суд арештував ексголову правління "Приватбанку" Дубілета

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові правління "Приватбанку" Олександру Дубілету. Його заочно заарештували.

Ексголову "Приватбанку" підозрюють у незаконних виплатах майже 137 мільйонів гривень на користь страхової компанії, яка була пов'язаною з банком.

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Деталі справи

За тиждень до визнання "Приватбанку" неплатоспроможним у грудні 2016 року, Олександр Дубілет перевів з рахунків банку 136,9 мільйона гривень. Цю виплату здійснили на основі підроблених документів.

Крім того, за даними слідства, Дубілет в переддень націоналізації "Приватбанку" незаконно списав кошти установи з рахунків фінустанови. Сума збитків становить понад 8 мільярдів гривень.

Зараз Дубілет перебуває в Ізраїлі. На судовому засіданні в жовтні 2021 року він заявив, що до України повертатися не планує.

Справа "Приватбанку": головне

Олександр Дубілет був головою правління "Приватбанку" з 1997 року і до його націоналізації – до 2016 року.

Про підозру в розтраті коштів банку Дубілету та ще двом посадовцям повідомили в лютому 2021 року, а вже в березні НАБУ оголосила його в розшук.

У червні Дубілета заочно заарештували, але вже через місяць Антикорупційний суд скасував це рішення.

Уже в жовтні ВАКС дозволив відновити досудове розслідування проти Дубілета.

Більше про підозру Дубілету пропонуємо переглянути в сюжеті: дивіться відео