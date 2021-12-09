Суд арештував водія вантажівки, який спричинив смертельну ДТП під Черніговом

Суд взяв під варту водія вантажівки, який став винуватцем смертельної ДТП з маршруткою під Черніговом. Жахлива аварія забрала життя 13 людей.

Водію вантажівки 9 грудня обрали запобіжний захід. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

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Водій не визнає своєї провини

За даними видання УНІАН запобіжний захід обирав Новозаводський районний суд Чернігова. На засіданні водій вантажівки не визнавав своєї провини у вчиненні ДТП.

На судове засідання 44-річного чоловіка привезли попри отримані травми. Там він розповів, що моменту аварії не пам'ятає. Останнє, за його словами, що він може згадати – це лише те, що перед його вантажівкою пригальмовували інші автомобілі.

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