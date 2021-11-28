Суд дозволив Богатирьовій повернутися на держдачу, звідки її виселила РНБО

Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення щодо проживання Раїси Богатирьової на держдачі. Служителі Феміди постановили забезпечити доступ одіозній соратниці Януковича та членам її сім'ї до домоволодіння.

Відповідне рішення отримали у розпорядження ЗМІ. Суд зобов'язав Будинок відпочинку "Конча-Заспа" Держуправління справами не чинити перешкод у доступі Богатирьової до державної дачі.

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ДУС повідомило Богатирьову про розірвання договору

Ще 13 липня 2021 року ДУС повідомило Богатирьову про дострокове розірвання договору про користування будинком. Підставою для цього стали борги за енергію та те, що колишня міністерка самовільно встановила будинок охорони.

Соратниця Януковича швидко погасила заборгованість та подала до суду, аби оскаржити розірвання договору. Також Богатирьова просила заборонити укладати договори на користування будинком з іншими орендарями.

Будинок Богатирьової має площу понад 600 квадратів, – ЗМІ

Богатирьова повідомила, що з 2008 року вона уклала договір на будівництво будинку на території Конча-Заспи. У 2014 ДУС прийняв в експлуатацію збудоване помешкання. Відповідно до договору Богатирьова могла користуватись об'єктом протягом 25 років.

ЗМІ повідомляють, що площа будинку – 641 квадратний метр та він належить до найвищого класу комфортності. За прайсом 2020 року, Богатирьова мала платити щомісяця 200 тисяч гривень оренди – і це без врахування комунальних послуг.

Згідно з договором, політикиня вклала у проєкт 18 мільйонів гривень, які мали вирахувати з орендної плати.

Тим часом Янукович подав до суду на Раду: вважає, що з ним вчинили несправедливо

Що відомо про рішення РНБО щодо держдач: