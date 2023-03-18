Разом з Путіним отримала ордер на арешт: дитяча омбудсменка Росії відреагувала на новину з Гааги

Так звана уповноважена при президентові Росії із прав дитини Марія Львова-Бєлова відреагувала на новину про ордер на арешт з Гааги. Вона заявила, що радіє, адже міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".

Та додала, що продовжить "працювати" (викрадати українських дітей), навіть попри ордер. Реакцію дитячої омбудсменки цитують російські ЗМІ.

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Львова-Бєлова продовжуватиме викрадати дітей, попри ордер

Скандальна омбудсменка вирішила, що міжнародна спільнота "оцінила її роботу з допомоги дітям". Вона зазначила, що проти неї вже "були санкції всіх країн".

Водночас своїх злочинів Марія Львова-Бєлова нібито вперто намагається не помічати. У своїй відповіді на ордер з Гааги омбудсменка далі провадила про "допомогу дітям", "хороші, дбайливі умови" та "вивіз з зони бойових дій".

Однак забула додати, що це Росія напала на Україну, розпочавши бойові дії. Чи те, що українських дітей росіяни незаконно вивозять на територію своєї країни, зокрема, забираючи в їхніх батьків.

Наостанок Львова-Бєлова констатувала, що продовжить "працювати". Тобто, вона й надалі збирається викрадати дітей і не приховує цього.

Що хочеться сказати: по-перше, добре, що міжнародна спільнота оцінила ту роботу з допомоги дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні воєнних дій, що ми вивозимо їх, що створюємо для них хороші умови, оточуємо їх дбайливими людьми. Були санкції всіх країн, навіть Японії щодо мене, зараз ордер на арешт, цікаво, що буде далі — ну, а ми продовжуємо працювати,

– цинічно видала Львова-Бєлова.

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Суд у Гаазі також видав ордер на арешт Путіна

17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна через ситуацію в Україні. Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, мовиться про незаконну депортацію та переміщення дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

У суді зазначили, що ордери спершу мали бути таємними, щоб захистити потерпілих і свідків, а також забезпечити можливості для розслідування. Однак дітей і далі продовжують депортувати, тому необхідно було надати розголосу.