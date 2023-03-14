У Кремлі зухвало відреагували на плани Гааги щодо створення трибуналу для Путіна

Очевидно, що рано чи пізно, але усе російське військове командування постане перед судом через воєнні злочини, що скоювали окупанти на територію України. Разом з тим у Кремлі поспішили заявити, що не визнають юрисдикції суду в Гаазі.

Зі заяв російських посадовців зрозуміло, що Росія збирається ігнорувати норми міжнародного права. Власне, прессекретар президента держави-терористки Дмітрій Пєсков озвучив позицію Кремля стосовно того, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі готується порушити дві справи через вторгнення Росії в Україну. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Чергова порція маразму від Кремля

Пєсков заявив, що Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі та його юрисдикцію. Тобто він, як і інші російські посадовці, думає, що зможе уникнути відповідальності за все те, що російські загарбники зробили на території нашої держави.

Як не дивно, згадав головний рупор Кремля у своїй маразматичній заяві також про "де ви були 8 років, коли бомбили Донбас". Хоча й, звісно, мали його слова геть непереконливий вигляд.

Протягом багато років ні якісь міжнародні суддівські органи, навіть ті, які ми не визнаємо, ні інші члени міжнародної спільноти не спромоглися звертати увагу на руйнування громадянської інфраструктури, на вбивства громадянських людей, які українські націоналісти влаштовували на Донбасі,

– сказав він.

Україна працює над створенням трибуналу