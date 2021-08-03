Суд в Ізраїлі запропонував компроміс між євреями та палестинцями у Східному Єрусалимі
Джерело:The Guardian
Верховний суд Ізраїлю запропонував угоду між палестинцями, які живуть у кварталі Шейх-Джаррах, та ізраїльськими поселенцями. Щоб їх не виселили з будинків, суд пропонує палестинцям сплачувати оренду ізраїльській компанії.
Місцеві ЗМІ переконані, що це рішення зустрінуть з невдоволенням обидві сторони конфлікту.
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Деталі рішення суду
Компроміс, який запропонував Верховний суд Ізраїлю, дозволить 70 палестинцям залишитися жити у Східному Єрусалимі. Їм нададуть захищений статус на найближчі декілька років, щоб уберегти від виселення з їхніх будинків. Натомість палестинці мають сплачувати щорічний збір ізраїльській компанії "Нахалат Шимон", яку визнали єдиним законним власником спірної власності у Східному Єрусалимі.
Сума таких зборів становитиме 1500 шекелів, тобто близько 12 500 гривень.
Найімовірніше, палестинці не погодяться з цим рішенням. Згода для них означатиме фактично визнання того, що ізраїльські землі їм не належать.
Засідання суду завершилося ухвалою, в якій постановили надати список палестинців, які бажають стати орендарями протягом 7 днів.
Чому суд ухвалив таке рішення
Ізраїльські ЗМІ перед засіданням повідомили, що новий уряд Ізраїлю відтерміновує виселення палестинців для зниження внутрішньої напруги в країні. За словами журналістів, це для того, щоб заспокоїти адміністрацію президента США Джо Байдена.
Передісторія конфлікту
- Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною триває ще з середини минулого століття. Періодично відбуваються загострення між країнами. Останнє з них спровокував ізраїльський закон, згідно з яким євреї мають право повернути собі будинки, які належали їм або їхнім родичам до 1948 року. Через це суд почав виселення декількох палестинських сімей.
- Такі дії Ізраїлю обурили Палестину. Між сторонами почалися сутички, які переросли у військовий конфлікт.
- Через два тижні, 20 травня сторони домовилися про припинення вогню, однак питання виселення палестинських сімей зі Східного Єрусалиму досі неврегульоване.