Виплата родинам жертв трагедії з літаком МАУ: суд Канади вимагає в Ірану 107 мільйонів доларів

У Канаді відбувся суд щодо компенсації родинам жертв збитого літака МАУ біля Тегерану. За його рішенням, Іран має виплатити 107 мільйонів доларів.

Трагедія, нагадаємо, сталася два роки тому – 8 січня 2020. Тоді загинули 176 людей, з яких більшість були іранцями та канадійцями. А проте життя втратили й 11 українців.

Також у грудні стало відомо, що Іран приховує імена причетних до катастрофи з літаком МАУ

Трагедія з PS752: Канада вимагатиме в Ірану 107 мільйонів доларів компенсації

У Канаді відбувся суд у справі збитого в Ірані літака МАУ рейсу PS752. Верховний суд провінції Онтаріо ухвалив виплатити 107 мільйонів канадських доларів (це приблизно 2,29 мільярда гривень) родинам людей, які тоді загинули.

Це рішення стосується й сімей 6 українців.

Виплата складається з:

100 мільйонів доларів компенсації.

Та 7 мільйонів за "біль та страждання".

Якщо Іран відмовиться виконувати рішення канадського суду, адвокати добиватимуться арешту іранських активів у Канаді та в інших країнах. Зазначимо, що під час слухань у канадському суді Іран себе не захищав.

Коротко про катастрофу з літаком МАУ в Ірані 2020 року

Boeing 737−800 авіакомпанії МАУ рейсу PS752 Тегеран – Київ збили ракетами вранці 8 січня 2020 року просто після зльоту.

просто після зльоту. Тоді загинули всі 176 людей, які перебували на борту, зокрема й 11 українців. Більшість жертв були громадянами Ірану й Канади.

Літак був справний. Аварії він зазнав через влучання двох ракет, випущених армією Ірану начебто випадково.

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