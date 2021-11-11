Суд у Лондоні завершив слухання справи про "борги Януковича"

Верховний суд Лондона 11 листопада завершив слухання у справі про "борг" президента-втікача Віктора Януковича перед Росією. Невдовзі розпочнеться робота над підготовкою рішення.

Суд заслухав останні пояснення України на підтримку позиції про те, що єврооблігації на суму 3 мільярди доларів випустили у 2013 році в результаті примусу. Здійснювала його Росія.

Читайте також Головному охоронцю Януковича повідомили про підозру

Україна послідовно стверджувала, що внаслідок погроз та актів як економічної, так і військової агресії з боку Росії, Україну позбавили права вибору. Тому вона зрештою уклала угоди щодо випуску єврооблігацій,

– розповіли у Мінфіні.

Що вимагає Україна

Визнати випуск облігацій недійсним;

або зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України.

До речі, саме таку позицію висловив англійський апеляційний суд у рішенні від вересня 2018 року.

Що відомо про "борг Януковича"