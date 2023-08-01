Аж 51 гривня штрафу: суд покарав хлопця, який в центрі Львова слухав пісні Лєпса

У Львові суд оштрафував одесита Лук'яна Зайцева за дрібне хуліганство. Хлопець накинувся з кулаками на журналіста, який зробив йому зауваження за гучну пісню Лєпса.

20-річного одесита Лук'яна Зайцева визнали винним у дрібному хуліганстві. Галицький районний суд призначив йому штраф – 51 гривня. Окрім цього, хлопець мусить сплатити 537 гривень судових витрат. Самого обвинуваченого на судовому засіданні не було. За ним ще лишається право на апеляцію. 24 Канал пригадує деталі інциденту.

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Що трапилося

Інцидент стався ще 7 травня. Журналіста Романа Гурського роздратувала російська музика, яка голосно лунала із авта Range Rover. І не яка-небудь, а Григорія Лєпса, артиста, який публічно підтримав російську агресію.

Тоді журналіст не стерпів. Узявши із собою телефон із увімкненною камерою, він підійшов до авто і поцікавився у його пасажирів, чи вважають, що слухати російську музику зараз – це нормально.

У авто перебувало троє молодих хлопців. Один із них, який сидів на передньому пасажирському сидінні, спробував вихопити у журналіста телефон, а потім намагався вдарити його в обличчя.

Свої дії молодик супроводжував російською лайкою. Гурський не розгубився – викликав патрульних, однак порушники швидко натиснули на газ і втекли. А журналіст пішов до поліції писати заяву про хуліганство.

Втім, на цьому історія не скінчилася. Завдяки широкому розголосу 8 травня це саме авто зупинили патрульні.

Один із учасників сутички навіть записав відеозвернення, в якому попросив вибачення за свою поведінку: агресію і російську музику. Ним виявився 20-річний одесит Лук'ян Зайцев. Він визнав, що його дії не личать чоловікові, який "живе в Україні та спілкується українською мовою", та повідомив, що їде в поліцію писати пояснювальну.

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