Росію визнати винною у злочині не могли, – Вігірінський прокоментував вирок MH17

17 листопада Міжнародний суд в Нідерландах визнав причетними до збиття малазійського боїнга трьох проросійських бойовиків. На жаль, Росію, як державу, неможливо визнати винною у цьому злочині.

Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, державу неможливо судити за правилами кримінального кодексу. Логічно ж, що країна не може сісти на довічне позбавлення волі. Однак цілком реально засудити військово-політичне керівництво держави. Але є нюанси.

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Як наголошує Вігірінський, в ідеалі потрібно було б, щоб в Росії змінився режим, і усіх відповідальних за цю трагедію та інші злочини видали б для проведення арбітражу. Однак фактично існує схожа ситуація із сирійським диктатором Башаром Асадом, який наробив багато злочинів, але спокійно перебуває собі на території своєї країни.

Тому це не новітній приклад, коли люди, які здаються злочинцями, що мають постати перед міжнародним судом, на жаль, перед судом не постають. З Росією це не щось нове. Хоча були приклади того ж Каддафі та інших, які завершили життя на іншому "суді",

– зазначив Вігірінський.

Крім того, є юридична та побутова логіка. За останньою, усі розуміють, що сумнозвісний "Бук" не міг вийти з військової частини, перетнути кордон з Україною без дозволу Путіна. Але це ще потрібно довести.

Тут вже йде юридична логіка. Сумніви в кримінальному провадженні завжди тлумачать на користь обвинуваченого. Якщо прямих доказів немає – то й до відповідальності неможливо притягнути Путіна чи когось з високопоставлених військових за цю трагедію не вийде.

Ці речі не зовсім приємні. Коли ми хочемо отримати судове рішення, то наше бажання має збігатися з доказами і даними, які здобули органи, що розглядали відповідне кримінальне провадження. Тим паче слідча група в питанні MH17 дослідила навіть ті версії, які пропонувала Росія. І відкинула їх слідчим шляхом,

– наголосив Вігірінський.

За його словами, таким вже є міжнародне правосуддя, яке за допомогою принципів, правил та норм виносить рішення, яке обов'язково виконуватиметься, скільки б не пройшло часу.

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