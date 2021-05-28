Суд у Мінську відхилив скаргу щодо затримання Сапеги

28 травня 2021 , 14:26
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Джерело:

Meduza

Суд Партизанського району Мінська не задовольний скаргу на затримання дівчини Романа Протасевича Софії Сапеги. Її адвокату навіть не показали всі документи провадження.

Адвокат Сапеги Олександр Филанович розповів, що засідання проходило в закритому режимі. Цього вимагають норми білоруського законодавства.

До теми Дівчині Протасевича загрожує 12 років в'язниці

Адвокату не показали документи справи

Адвокат наголосив, що досі не ознайомився з документами, що стосуються затримання. В суді їх не було.

Це рішення захист також може оскаржити, на це є 24 години,
– сказав Филанович.

Що відомо про затримання Сапеги та Протасевича

  • 23 травня пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Екіпаж отримав повідомлення про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли.
  • На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Обох затримали. До речі, журналіст помітив стеження ще перед вильотом з Афін.
  • Сапегу взяли під варту. Їй "приписують" 3 кримінальних провадження: організацію групових дій, що порушують громадський порядок; організацію масових заворушень; розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі. Дівчині загрожує 12 років в'язниці.
  • Мати Протасевича повідомляла, що її син перебуває у лікарні. Білоруська влада опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Хоча на відео видно синці на обличчі активіста.
Автор: Ольга Музика