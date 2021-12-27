Суд може йти на безпрецендентці терміни, – Юрчиш про домашній арешт Медведчука

Віктор Медведчук перебуває під домашнім арештом за справою про "вугільну держзраду". Такий запобіжний захід суд може продовжувати й надалі.

Водночас судові буде все важче ухвалювати таке рішення. Про це заявив народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

До теми Медведчука залишили під домашнім арештом

Юрчишин відповів, як довго Медведчук може бути під домашнім арештом

На запитання ведучої, як довго Медведчук може залишатись під домашнім арештом, Юрчишин відповів, що все залежить від рішення суду.

Там є розумні обґрунтування, але це справа про державну зраду. Суд справді може йти на безпрецедентні терміни, але щоразу, коли прокуратура звертатиметься про подовження термінів утримання, судові буде все важче ухвалювати рішення. Ярослав Юрчишин Народний депутат від групи "Справедливість"

Як пояснив нардеп, судді розумітимуть, що фактів немає. "Якщо оголошувати черговий раз перемогою те, що подовжили домашній арешт, судді самі себе підставлятимуть", – додав він.

Водночас Юрчишин підкреслив, що якщо справа буде затягнутою, судді ухвалять рішення, що недостатньо підстав. Звинувачуватимуть суддів, але відповідальність у цьому випадку на правоохоронній системі, яка не змогла за потрібний час зібрати належну кількість фактів.

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