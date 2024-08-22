У Росії хочуть засудити полонених азовців до 24 років колонії

У Ростові-на-Дону триває політичне судилище над 23 українськими військовополоненими й цивільними особами. Російська прокуратура вимагає для них "вироку" від 16 до 24 років колонії.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал. З ув'язнених ворогом щонайменше 9 – це жінки, що працювали в пункті тилового забезпечення в Маріуполі.

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Прокуратура Росії запросила до 24 років колонії для полонених азовців

До 16 років позбавлення волі просять засудити Ніну Бондаренко, Наталю Гольфінер, Ірину Могітич та Владиславу Майбороду, до 16,5 – Марину Текіну. Водночас 17 років колонії просять для Олени Аврамової, Олени Бондарчук та Лілії Павріанідіс. Для інших терміни наступні:

до 19 років – Лілію Руденко;

до 19,5 років – Олега Жаркова;

до 21 року – Олександра Ірха;

до 22 років – Анатолія Грицика, Олега Міжгородського, Олександра Мухіна та Микиту Тімоніна;

до 23 років – Артема Гребешкова, Артура Грецького, Олексія Смикова, Ярослава Ждамарова та Олександра Мероченца;

до 24 років – Олега Тишкула.

З усіх вищезгаданих осіб лише двоє людей вдалося повернути до України у межах обміну, їх у Росії судять заочно. Один Герой, на жаль, загинув. Йдеться про загиблого у СІЗО Олександра Іщенка. Проти нього справу закрили, тож термін йому не запитували.

Важливо. Росія не має жодних законних юридичних підстав для судового переслідування 23 українських полонених. Ця справа політично вмотивована і незаконна. Тож це ганебне судилище над нашими Героями спрямоване на задоволення збочених очікувань російського натовпу.