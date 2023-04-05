Трамп зробив "подарунок" Україні: резонансний суд може зіграти нам на руку

Дональд Трамп – перший президент в історії США, проти якого висунули обвинувачення у кримінальній справі. Цей резонансний судовий процес може зіграти на руку Україні.

Судовий процес над Дональдом Трампом у своїх передвиборчих кампаніях можуть використати як республіканці, так і демократи. Але це також вигідно для України. Про це 24 Каналу розповів політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський.

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Добра новина для України

Раніше Україна ставала "заручником" внутрішньополітичних дискусій в США. Суд над Дональдом Трампом може змінити акценти у медійному просторі Штатів.

Питання України дуже розкручувалось у Сполучених Штатах. Зокрема, військова допомога: наскільки правомірно вона надходить, наскільки над нею здійснюється контроль чи, бува, зброя не пропадає нікуди,

– зазначив Дмитро Шеренговський.

Зараз же Дональд Трамп зробив "подарунок" Україні, бо повністю змістив увагу на себе. Можливо, фактор України менше присутній у внутрішньополітичних розбірках Сполучених Штатів Америки, а це позитивна новина.

Політично вмотивоване рішення

Перше засідання суду у справі колишнього президента США Дональда Трампа відбулося 4 квітня у Нью-Йорку. Резонансний процес цілком може бути політично вмотивованим.

Трамп в тіні не відсиджується. Це кандидат від республіканської партії з найбільшим рейтингом. Тим паче він оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах,

– розповів політолог.

Варто також зазначити, що прокурор пов'язаний з демократами. Але об'єктивним фактом є те, що у США намагаються довести, що Трамп фальсифікував документи не лише в тій справі, яку було оголошено, але й в кількох інших.

Мовиться про час коли він був ще кандидатом на виборах, неправомірно використовуючи президентський фонд, а законодавство США строго регламенту, які кошти та на що можна витрачати. Щобільше, вже й на посаді президента Трамп неправомірно витрачав гроші.

Трампа також звинувачують в організації штурму Капітолія. Окремі звинувачення стосуються того часу, коли вже після програшу на останніх виборах, Дональд Трамп вивіз частину документів із грифом "секретно" і зберігав їх у себе.

Дмитро Шеренговський про суд над Дональдом Трампом: дивіться відео

Судовий процес використають обидві партії

Цей судовий процес Дональд Трамп може використати у своїй майбутній передвиборчій кампанії, оскільки вирок може бути ще дуже нескоро.

"Це залежить від результатів. Поки є лише одна порушена справа, не враховуючи низку звинувачень про фальсифікацію документів, штурм Капітолія та інші. Першою підняли справу про приховування важливих даних, бо вона є найбільш очевидною", – підкреслив Шеренговський.

Конституція Штатів прямо не забороняє людині, яка перебуває під судом, подаватися на пост президента. Однак це вплине на "трампістів" – правих радикалів і консерваторів, що підтримували Трампа. Це приблизно 1/3 від загальної кількості прихильників республіканської партії.

Експерт-міжнародник наголошує, що це зручна можливість для демократів "атакувати". Щобільше буде звинувачень, щодовше триватиме слідство – тим вигідніше дня них. Натомість республіканці можуть акцентувати на тому, що вся судова тяганина – це лише політична гра.

Суд над Дональдом Трампом: що відомо