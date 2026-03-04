Прокуратура вимагає більшої застави для командувача логістики Повітряних сил
- Прокуратура подала апеляцію щодо застави для двох посадовців, підозрюваних у перевищенні влади в умовах воєнного стану.
- Суд визначив застави в розмірі 6,9 та 7 мільйонів гривень, тоді як прокуратура наполягала на майже вдвічі більших сумах через масштаб можливих зловживань.
Прокуратура подала апеляцію на рішення суду щодо застав для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області. Обох підозрюють у перевищенні влади в умовах воєнного стану.
Сторона обвинувачення вважає визначені судом застави занадто м’якими. Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Чому прокуратура оскаржує суму застав?
Суд визначив заставу у розмірі 6,9 мільйона гривень для посадовця СБУ Володимира Компаніченка та 7 мільйонів гривень для представника Повітряних Сил Андрія Українця.
Водночас прокурори наполягали на майже вдвічі більших сумах, аргументуючи це масштабом можливих зловживань і фінансовими можливостями підозрюваних.
У прокуратурі зазначають, що ухвали суду є необґрунтованими, а розмір застави не відповідає ні тяжкості злочинів, ні ролі кожного з фігурантів у ймовірній схемі. Саме тому апеляційні скарги подали до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ще до оприлюднення повних текстів рішень.
П’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду обіцяють оголосити лише ввечері.
У прокуратурі пояснили, що апеляції подали негайно, аби не пропустити процесуальні строки. Після отримання повних текстів рішень прокурори планують надати суду додаткові аргументи.
У чому підозрюють високопосадовців?
СБУ та Офіс генпрокурора 25 лютого викрили на хабарі у розмірі 320 тисяч доларів США командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця та начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.
За даними слідства, посадовці запропонували передати близько 13 мільйонів гривень (1% від фінансування об'єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів, які були призначені для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій на аеродромах.
У Повітряних силах ЗСУ після появи новини про викриття їхнього топпосадовця засудили його дії та корупцію і заявили про готовність співпрацювати зі слідчими органами. Окрім того, командування ПС запланувало службове розслідування та посилить контроль за прозорістю використання ресурсів.
Напередодні, 26 лютого, генеральний прокурор України Руслан Кравченко опублікував плівки з розмовами підозрюваних.