Прокуратура вимагає більшої застави для командувача логістики Повітряних сил

Прокуратура подала апеляцію на рішення суду щодо застав для командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в Житомирській області. Обох підозрюють у перевищенні влади в умовах воєнного стану.

Сторона обвинувачення вважає визначені судом застави занадто м’якими. Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Чому прокуратура оскаржує суму застав?

Суд визначив заставу у розмірі 6,9 мільйона гривень для посадовця СБУ Володимира Компаніченка та 7 мільйонів гривень для представника Повітряних Сил Андрія Українця.

Водночас прокурори наполягали на майже вдвічі більших сумах, аргументуючи це масштабом можливих зловживань і фінансовими можливостями підозрюваних.

У прокуратурі зазначають, що ухвали суду є необґрунтованими, а розмір застави не відповідає ні тяжкості злочинів, ні ролі кожного з фігурантів у ймовірній схемі. Саме тому апеляційні скарги подали до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ще до оприлюднення повних текстів рішень.

П’ятиденний строк на оскарження спливає сьогодні, тоді як повні тексти ухвал суду обіцяють оголосити лише ввечері.

У прокуратурі пояснили, що апеляції подали негайно, аби не пропустити процесуальні строки. Після отримання повних текстів рішень прокурори планують надати суду додаткові аргументи.

У чому підозрюють високопосадовців?