Суд над Навальним: ще до початку засідання затримали понад 20 людей – відео

2 лютого 2021 , 10:18
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У Москві 2 лютого судитимуть опозиціонера Олексія Навального. Ще до початку засідання силовики чатують у районі суду та затримують людей.

Джерело: meduza

Людей затримують біля найближчої до суду станції метро "Преображенська площа".

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Затримання неподалік суду

Силовики обшукують людей та ведуть в автозак. Очевидці запевняють, що деякі затримані навіть нічого не скандували. Вже затримали щонайменше 23 людей.

До слова, ОМОНівці також оточили будівлю суду, а поблизу стоять їх машини та мікроавтобуси.

Суд над Навальним: що відомо

  • Опозиціонера судитимуть у справі "Ів-Роше". Раніше політик отримав умовний термін через нібито махінації з цією компанією.
  • Тепер умовний термін хочуть замінити на реальний – 3,5 роки в'язниці.
  • Дружина та адвокатка політика вже прибули до суду. До речі, опозиціонера також привезли із СІЗО.
  • Цікаво, що за 20 хвилин до початку засідання замінили суддю.
  • Коли Навального тільки взяли під варту, у Росії спалахнули масові протести – 23 та 31 січня.
  • 31 січня силовики затримали понад 5,7 тисячі мирних мітингувальників.