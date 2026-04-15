ВАКС дозволив Тимошенко разово поїхати за кордон: куди та на скільки

Вищий антикорупційний суд дозволив разовий виїзд за кордон Юлії Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам. Політикиня візьме участь у міжнародному заході в Хорватії.

Про це пише Центр протидії корупції.

До теми "Пропало всьо": нова зачіска Тимошенко спричинила шквал обговорення у мережі

Чому ВАКС дозволив Тимошенко поїхати за кордон?

Слідчий суддя ВАКС частково врахував клопотання захисту змінити запобіжний захід та дозволив виїзд за кордон Юлії Тимошенко для участі у міжнародному заході у Хорватії. Цей дозвіл лідерці "Батьківщині" видали після розпорядження голови Верховної Ради.



Відрядження політикині триватиме з 27 квітня по 3 травня. Після повернення у Тимошенко буде три дні, щоб повернути свій закордонний паспорт на зберігання.



Під час виступу Тимошенко зазначила, що на заході будуть представники 65 країн і вона буде мати можливість "допомогти Україні зі своїми зв'язками".



Лідерка "Батьківщини" також зазначила, що "ніколи в житті, ні під яким тиском репресій не залишить Україну і не буде ховатися".

Пізніше Тимошенко прокоментувала рішення ВАКС у себе на фейсбук-сторінці.

Матиму змогу представити Україну на важливій міжнародній зустрічі. Як завжди, говоритиму з нашими партнерами про пріоритетне для нашої країни – захист, підтримку та національні інтереси. Деталі – згодом,

– написала політикиня.

Що відомо про справу Юлії Тимошенко та її підозру у хабарі?