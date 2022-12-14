Російські олігархи залишились без готелів в Україні: суд постановив важливе рішення

Районний суд столиці наклав арешт на низку готелів, які належали групі бізнесменів енергокомпанії VS Energy. Копія відповідного рішення з'явилось у журналістів редакції "Схеми".

Ще в листопаді стало відомо, що Служба безпеки прийшла з обшуками в будівлю компанії VS Energy. Сьогодні, 14 грудня, журналісти повідомили, що Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та заарештував аж 8 готелів, що належали бізнесменам так званої "лужниківської групи".

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На які готелі наклали арешт

ЗМІ зазначають, що судді постановили накласти арешт на статутний капітал із забороною відчуження на такі готелі:

Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Slavutych у Києві;

Premier Hotel Dnister у Львові;

Premier Hotel Odessa в Одесі;

Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії.

Окрім того, арешт накладено на нежитлові приміщення комплексу "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" у Києві.

За версією слідства, ці готелі контролюють громадяни ворожі держави Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Варто зауважити, що вони є "лужниківською бандою", про яку часто пишуть ЗМІ.

Що таке "лужниківська група" Бабаков, Воєводін і Гінер – це трійця російських бізнесменів, які розпочинали свою діяльність у 1993 році на ринку в Лужниках, що у Москві. Варто згадати, що разом із ними був уже покійним Максим Курочкін.

Фактично ці троє "підприємців" робити те, що "трясли" власників кіосків, збирали "данину" – тобто кришували бізнес. Також слід зазначити, що "лужниківці" піднялися на гральному бізнесу та потім почали скупляти українські енергетичні компанії.

Що постановив суд

Як повідомляють розслідувачі, у суду були підстави вважати, що "лужниківці" незаконно заволоділи майном. Тому рішення про його конфіскацію є правомірним.

Слід згадати, що Бабаков є членом російської партії "Єдіная Расія". Розслідування встановило, що у період з 2001 до 2014 років, він активно лобіював інтереси Кремля та своїх поплічників. Гінер – "забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи", а Воєводін організовував "силовий супровід процесів заволодіння активами".

За інформацією слідства, у 2017 – 2022 роках підконтрольне "лужниківцям" VS Energy обленерго через фіктивні операції перерахувало понад 1,65 мільярда гривень іншим підприємствам. Після цього, власне, у бізнесменів з'явилось незаконне майно.

Нагадаємо, Президент України у жовтні наклав санкції на багатьох російських олігархів та їхні компанії. У списку, зокрема, був Бабаков.