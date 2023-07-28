Суд обрав запобіжний захід для рівненського військкома, який побив підлеглого

Суд обрав запобіжний захід керівнику обласного військкомату у Рівненській області. Раніше йому повідомили про підозру через побиття підлеглого.

Рішення ухвалив Рівненський міський суд. Деталі розкрили у ДБР.

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Рівненський міський суд за клопотанням ДБР обрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави,

– мовиться у повідомленні.

Деталі від ДБР

У ДБР нагадали, що військкому повідомили про підозру 27 липня 2023 року. Причиною стало побиття підлеглого. Військком разом з керівником ТЦК та СЦ побив чоловіка битою. Постраждалого змушували "вимолювати пробачення" на колінах. Процес знімали на відео. Биту знайшли у фігуранта справи.

У ДБР наголосили, що посадовцю інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Обшуки у керівників центрів комплектування провели ще 26 липня. Зокрема, під час них вилучили мобільний телефон постраждалого.