Суд переглянув відео щодо "єдиного доказу причетності Кузьменко" до вбивства Шеремета

На засіданні 19 жовтня суд дослідив відеозапис щодо "єдиного доказу причетності Юлії Кузьменко до вбивства Павла Шеремета". Це запис стосується засідання кваліфікаційної комісії Мін'юсту, на якому двох судових експертів притягнули до відповідальності за їхню експертизу.

Продовжить розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Шевченківський районний суд Києва вже у листопаді. Про це заявила головуюча суддя Оксана Голуб.

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Деталі судового засідання

На засіданні 19 жовтня суд дослідив відеозапис щодо засідання кваліфікаційної комісії Мін'юсту від 31 серпня 2020 року. На ньому двох судових експертів – Юрія Ірхіна і Андрія Семенця, – притягнули до відповідальності за їхню портретно-психологічну експертизу, яка містилася у матеріалах справи щодо вбивства Шеремета.

Саме ця експертиза, як раніше зазначав адвокат обвинуваченої у справі Юлії Кузьменко Тарас Безпалий, – "єдиний доказ причетності Кузьменко Юлії до вбивства Павла Шеремета".

Коментарі Безпалого та Кузьменко

Безпалий після перегляду відео уточнив, що під час засідання цієї кваліфікаційної комісії, жоден з експертів не вказав, які саме психологічні ознаки під час експертизи, яку вони провели, були порівняні.

Сама Кузьменко зазначила, що Ірхін розповів що методика, яку використовувати при експертизі, була тоді в розробці, яка стартувала лише рік до того – у 2019 році.

Водночас прокурор Михайло Тішин заявив, що два рішення, якими Ірхіна і притягнули до відповідальності, а також диск з відеофайлом, який переглянули сторони, є недопустимими доказами сторони захисту.

Після цього засідання перенесли на 15 листопада.

Справа вбивства Павла Шеремети: коротко