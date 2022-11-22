Польський суд скасував 6 мільярдів штрафу для "Газпрому" за "Північний потік-2"
Джерело:TVN 24
Суд у Польщі скасував рішення про штраф для "Газпрому" – 29,8 мільярда злотих, тобто 6,3 мільярда доларів. Його призначили у 2020 році через будівництво "Північного потоку-2".
Мовиться про штраф, який наклало Польське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів.
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Подаватимуть апеляцію
Так, управління оштрафувало "Газпром" на понад 29 мільярдів злотих за будівництво газопроводу "Північний потік-2" без погодження з Варшавою.
Тепер рішення скасував Суд із питань конкуренції та захисту прав споживачів. Однак це оскаржуватимуть – у Польщі вже заявили про апеляцію.
До речі, росіяни, оскаржуючи рішення, називали штрафи невідповідними до порушення. Ба більше, "Газпром" кидав звинувачення у бік Польщі. Мовляв, Варшава будь-якими засобами хотіла протидіяти реалізації "Північного потоку-2".
Скасували ще 5 штрафів
- Раніше регулятор також наклав загальний штраф у 234 мільйони злотих на 5 інших компаній, залучених до фінансування проєкту. Зокрема, на Engie Energy, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
- Зауважимо, що це максимальні суми, передбачені законодавством (10% річного обороту) за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.
- Однак суд також скасував штрафи і для цих європейських партнерів "Газпрому".
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес сертифікації "Північного потоку-2" зупинили. Однак в Росії продовжили маніпулювати цією темою. Наприклад, після підривів "Північних потоків-1" в Кремлі заявили, мовляв, готові постачати газ в Європу по єдиній вцілілій нитці "Північного потоку-2".
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