ВАКС виніс вирок бізесмену з Молдови: він пропонував "викуп" за судно Sky Moon

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Вищий антикорупційний суд 12 травня засудив до 5 років ув'язнення іноземця Сергія Неруха. Таке рішення суд ухвалив за дачу хабаря у розмірі 75 тисяч доларів.

Джерело:

фейсбук САП

Відомо, що громадянин Молдови Нерух намагався підкупити військового прокурора Південного регіону України. Його викрили на пропозиції та наданні хабаря. 

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Неруха засудили зі спеціальною конфіскацією

Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо Неруха, який у 2016 році намагався дати хабаря прокурору за зняття арешту з судна Sky Moon і його вантажу.

Тепер Вищий антикорупційний суд виніс вирок: 

  • засудити Неруха до 5 років позбавлення волі;
  • застосувати спеціальну конфіскацію 75 тисяч доларів.

До речі, вирок суду можуть оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення

Коротко про справу Сергія Неруха

  • У грудні 2016 року Сергія Неруха, засновника компанії NTA Invest Group S. R. O., затримали під час передачі хабаря у розмірі 75 тисяч доларів військовому прокурору Максиму Якубовському.
  • Тодішній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, що Нерух пропонував хабар за зняття арешту з судна Sky Moon і його вантажу (3 тисячі тонн соди виробництва Кримського содового заводу, яку мали намір продати іноземним підприємствам). Тоді ж Неруха затримали. 
  • За вказані кошти прокурор мав посприяти зняттю арешту із вказаного судна та вантажу.
  • Перед тим судно Sky Moon Україна арештувала, а згодом конфіскувала, адже воно здійснювало незаконне перевезення в окупований Росією Крим.