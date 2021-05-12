ВАКС виніс вирок бізесмену з Молдови: він пропонував "викуп" за судно Sky Moon

Вищий антикорупційний суд 12 травня засудив до 5 років ув'язнення іноземця Сергія Неруха. Таке рішення суд ухвалив за дачу хабаря у розмірі 75 тисяч доларів.
Джерело:фейсбук САП
Відомо, що громадянин Молдови Нерух намагався підкупити військового прокурора Південного регіону України. Його викрили на пропозиції та наданні хабаря.
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Неруха засудили зі спеціальною конфіскацією
Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо Неруха, який у 2016 році намагався дати хабаря прокурору за зняття арешту з судна Sky Moon і його вантажу.
Тепер Вищий антикорупційний суд виніс вирок:
- засудити Неруха до 5 років позбавлення волі;
- застосувати спеціальну конфіскацію 75 тисяч доларів.
До речі, вирок суду можуть оскаржити протягом 30 днів з моменту його проголошення
Коротко про справу Сергія Неруха
- У грудні 2016 року Сергія Неруха, засновника компанії NTA Invest Group S. R. O., затримали під час передачі хабаря у розмірі 75 тисяч доларів військовому прокурору Максиму Якубовському.
- Тодішній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, що Нерух пропонував хабар за зняття арешту з судна Sky Moon і його вантажу (3 тисячі тонн соди виробництва Кримського содового заводу, яку мали намір продати іноземним підприємствам). Тоді ж Неруха затримали.
- За вказані кошти прокурор мав посприяти зняттю арешту із вказаного судна та вантажу.
- Перед тим судно Sky Moon Україна арештувала, а згодом конфіскувала, адже воно здійснювало незаконне перевезення в окупований Росією Крим.