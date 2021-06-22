Суд продовжив домашній арешт Андрія Антоненка

Шевченківський районний суд Києва розглянув справу щодо вбивства Павла Шеремета. Він продовжив домашній арешт підозрюваному Андрію Антоненку.

Запобіжний захід продовжили ще на 2 місяці. Про це повідомила на засіданні головуюча суддя Оксана Голуб.

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Наступне засідання у справі – 29 червня

Суд ухвалив рішення – задовольнити клопотання прокурора. Антоненку продовжили цілодобовий арешт.

Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу Кузьменко Юлії залишити без задоволення,

– заявила Голуб.

Відзначимо, що наступне судове засідання у справі запланували на 11:00 29 червня 2021 року.

Справа Шеремета: причетність до неї Антоненка

У 2016 році під автомобіль журналіста Павла Шеремети встановили вибухівку, чоловік помер.

В цій справі одним з винним вважають Антоненка. Попри це, він свою причетність не визнає.

Чоловік пробув у слідчому ізоляторі 1,5 роки. Шевченківський суд 30 квітня змінив йому запобіжний захід: випусти із СІЗО та призначив цілодобовий домашній арешт.

За його словами, таке рішення не можна назвати перемогою у війні.

Також Антоненко заявив, що готовий зустрітись із Президентом України Володимиром Зеленським.