Суд продовжив цілодобовий домашній арешт Антоненка і зобов'язання для Дугарь

17 серпня 2021 , 18:37
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Джерело:

24 канал

У Києві відбулося чергове засідання у справі щодо вбивства Павла Шеремета. На ньому розглядали продовження запобіжних заходів для фігурантів справи Андрія Антоненка і Яни Дугарь.

Відповідне засідання 17 серпня провів Шевченківський районний суд міста Києва. Засідання у справі транслювали онлайн.  

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Цілодобовий арешт для Антоненка, зобов'язання для Дугарь

Головна суддя засідання Оксана Голуб вирішила продовжити і Андрієві Антоненку, і Яні Дугарь ті запобіжні, які вони мали раніше. Відтак цілодобовий арешт на 2 місяці продовжили для Антоненка, а особисті зобов'язання на той самий термін – для Яни Дугарь. 

Після цього суд відклав розгляд справи до 31 серпня.

Зміни запобіжних заходів для фігурантів справи Шеремета

  • 1,5 року Антоненко перебував у СІЗО – саме такий запобіжний йому обирали із засідання до засідання. 30 квітня 2021 року Андрію Антоненку змінили запобіжний захід, відправивши під цілодобовий домашній арешт замість тримання під вартою.
  • Юлія Кузьменко понад пів року також перебувала у СІЗО. Згодом їй змінили запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Нещодавно суд обрав для неї лише нічний домашній арешт і зняв електронний браслет.
  • Яна Дугарь від початку розслідування отримала запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Згодом його послабили до нічного, опісля – особистих зобов'язань перед судом.

Вбивство Шеремета і підозрювані: коротко

  • У 2016 році в Києві вбили журналіста Павла Шеремета. Під автомобілем, яким він керував, встановили вибуховий пристрій.
  • У 2019 році правоохоронці публічно висунули підозри у вбивстві військовому і музиканту Андрію Антоненку, медсестрі Яні Дугарь і дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко.
  • У січні 2021 року колишній білоруський спецпризначенець Ігор Макар оприлюднив записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа".
  • У них мовиться про те, що спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість вбивства журналіста.
Автор: Вероніка Климська