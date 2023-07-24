Катував, після чого зарізав: росіянина не ув'язнили за вбивство дружини, бо він воював в Україні
Джерело:"Агентство"
У Росії чоловік, який воював в Україні, жорстоко вбив колишню дружину. Суд вирішив не саджати його до в'язниці, визнавши участь у війні в Україні пом'якшувальною обставиною.
Суд у Ростові-на-Дону підтвердив призначення єфрейтору Едуарду Бітарову, який убив колишню дружину, покарання, не пов'язане з позбавленням волі.
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Військовий завдав колишній дружині 16 ударів ножем
Пом'якшувальною обставиною стала, зокрема, участь у війні в Україні. Бітарова визнали винним у вбивстві в стані афекту. Ця стаття передбачає покарання у вигляді, зокрема, позбавлення волі на строк до трьох років.
Але суд вирішив обмежитися обмеженням по військовій службі з утриманням 10% від забезпечення в дохід держави.
Серед обставин, що пом'якшують покарання, суд визнав зокрема його участь у війні в Україні та наявність статусу ветерана бойових дій. Інші пом'якшувальні обставини – визнання провини, наявність дітей, перше притягнення до кримінальної відповідальності, позитивні характеристики, часткова компенсація моральної шкоди потерпілим.
Бітаров убив колишню дружину "з особливою жорстокістю": він завдав їй 16 ударів ножем. В апеляції рідні жертви також наполягали, що докази у справі вказують на катування і вбивство з особливою жорстокістю.
Крім того, як вказували родичі, Бітаров на суді неодноразово змінював свідчення: спочатку він говорив про самооборону, потім – про аморальну поведінку жінки.
Участь у війні проти України дає змогу отримувати невеликі покарання
- Російські ЗМІ пишуть, що учасникам війни давно призначають більш м'які вироки. Однак справа Бітарова – це перший відомий випадок, коли участь у війні стала пом'якшувальною обставиною за вбивство.
- Віднедавна у Росії участь у війні проти України дає змогу отримувати невеликі покарання навіть людям із кримінальним минулим.
- Тільки до 18 листопада 2022 року ЗМІ знайшли понад 60 вироків у кримінальних справах, де участь у війні визнано пом'якшувальною обставиною.
- Ще в 9 випадках пом'якшувальною обставиною був намір вирушити на фронт.
- Якщо військовим, які готові воювати в Україні, пом'якшують покарання, то тих, хто відмовляється це робити, навпаки карають дедалі суворіше.