Приховала оренду квартири на Печерську за 5 мільйонів: справу нардепки Шол розгляне суд

Депутатка від "Слуги народу" Маргарита Шол майже місяць переховувалася від слідства. Вона не вказувала у декларації інформацію про оренду квартири вартістю приблизно 5 мільйонів гривень.

Шол з адвокатами 16 січня з'явилася до органу розслідування. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили 17 січня.

До теми НАБУ оголосило в розшук нардепку від "Слуги народу" Маргариту Шол

"За матеріалами НАЗК встановили, що у декларації за 2020 рік особа не вказала квартиру у Києві вартістю майже 5 мільйонів гривень, яка перебувала у неї в оренді протягом 2020 – 2021 років", – повідомили у НАБУ.

Справу передали до суду

Підозру у декларування неправдивої інформації Шол отримала 22 грудня 2022 року. Депутатка не приходила за викликами для проведення слідчих дій. Відтак її оголосили у розшук.

16 січня 2023 року нардепка спільно з адвокатами з'явилась до органу розслідування, що врешті дало змогу завершити справу та скерувати її на розгляд до суду, – зазначили у НАБУ.

Що відомо про Маргариту Шол

Нардепка здобула освіту у Приазовському державному технічному університеті на економічному факультеті.

Шол працювала бухгалтеркою в Українському інституті сталевих конструкцій імені Шимановського.

Під час президентських виборів у 2019 році Шол була довіреною особою президента Володимира Зеленського у Маріуполі.

Також у 2019 році її обрали депутаткою 9 скликання від "Слуги народу" із номером 107 у списку як безпартійну. Наразі Шол входить до комітету з питань аграрної та земельної політики.

Нардепка у грудні 2022 року проголосувала за містобудівну реформу №5655, яку критикували низка ГО, ЗМІ та Асоціація міст України.

За неправдиву інформацію у деклараціях передбачена кримінальна відповідальність. Мовиться про штраф від 51 до 68 тисяч гривень, громадські роботи на термін від 150 до 240 годин чи обмеження волі на термін до 2 років.