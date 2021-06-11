Суд скасував виплату Надії Савченко 600 тисяч гривень за "незаконний арешт"

Київський апеляційний суд скасував виплату моральної шкоди екснардепці Надії Савченко. Мовилося про суму у розмірі 600 тисяч гривень.

Відповідно до матеріалів суду, Савченко судилася за незаконний арешт та утримування під вартою понад рік.

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Деталі справи

Екснардепку заарештували 23 березня 2018 року. Причиною стала підозра у підготовці терактів і посяганні на життя депутатів. За ґратами скандальна політикиня перебувала до 15 квітня 2019 року.

Згодом Конституційний Суд України встановив – безальтернативне утримання під вартою підозрюваних у тероризмі порушує їхні конституційні права.

Тоді Савченко подала позов до суду. Вона вимагала виплатити їй понад 1,1 мільйона гривень моральної та матеріальної компенсації.

Деснянський суд Києва ще у листопаді 2020 року частково задовольнив позов Савченко. Він постановив виплатити їй 600 тисяч гривень моральної шкоди.

Це рішення оскаржив Офіс генпрокурора. Скаргу задовольнив Апеляційний суд 24 травня. Колегія суддів повідомила, що справу варто було розглядати в порядку адміністративної, а не цивільної юрисдикції. Позивачка тоді була нардепкою Верховної Ради.