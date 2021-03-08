Крапка у виборах президента США: доля останньої апеляції Дональда Трампа

Верховний суд США 8 березня розглянув останній з трьох позовів Дональда Трампа. Усі вони стосувались результатів виборів глави Білого дому у листопаді 2020 рку. Позов відхилили, ба більше, служителі Феміди навіть не дали коментарів.

Останній позов стосувався долі голосів 1000 виборців у Вісконсині. У цьому штаті Байден переміг Трампа на 20 тисяч голосів.

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22 лютого Верховний суд відхилив попередні позови

Раніше 22 лютого Верховний суд відхилив попередні позови 45-го американського президента. Один був також щодо Вісконсина, інший – щодо Пенсільванії.

Трамп раніше заявив, що не покидає політику

Верховний суд також прийняв рішення не на користь республіканців і в іншій справі. Соратник Трампа Лін Вуд просив суд заблокувати 2-ий тур виборів до Сенату 5 січня в Джорджії. Прохання відхилили, таким чином демократи отримали перевагу у Сенаті.

Зазначимо, що 1 березня Трамп вперше після інавгурації Байдена виступив з публічною промовою. Ексголова Білого дому запевнив, що не покидає політику і пообіцяв перемогти демократів на наступних виборах.



Також жодної нової партії Трамп не створюватиме. Сам ексголова Білого дому досі впевнений, що вибори Байдену він не програвав, а результати просто сфальшували.