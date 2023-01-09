Суд у Страсбурзі виніс рішення у справі про окупацію Донбасу: коли його оголосять
Джерело:фейсбук Маргарити Сокоренко
Європейський суд з прав людини нарешті виніс рішення у першій справі про окупацію Росією території України. Рішення остаточно оголосять вже у січні 2023 року.
Як повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко, станеться це не пізніше 25 січня.
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Вона наголосила, що це перша справа щодо захоплення Росією східної частини України у 2014 році.
Справа "Україна та Нідерланди проти Росії" стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, зокрема і збиття Малайзійського боїнга MH17 у 2014 році,
– нагадала Сокоренко.
За її словами, Україна зібрала колосальну доказову базу, тож Сокоренко впевнена що ЄСПЛ перейде до розгляду справи по суті.
"І це буде ще один міжнародно-правовий цвях в труну російських загарбників", – підкреслила вона.Довідка. Україна розпочала справу щодо окупації Донбасу у квітні 2014 року. Сам процес став безпрецедентним.
У червня ЄСПЛ прийняв новий позов України проти Росії про масові злочини, скоєні після 24 лютого.
Чому це важливо
- 26 січня Європейський суд з прав людини розпочав слухання у справі України та Нідерландів проти Росії.
- Юридичне підтвердження того, що Росія відповідає за події на Донбасі, дозволить українським громадянам та підприємцям стягувати компенсацію за завдану шкоду через ЄСПЛ та інвестиційні арбітражі.
- Винесення рішення по суті займе як мінімум два роки, оскільки за обсягом доказів та кількістю порушень міждержавна справа Україна та Нідерланди проти Росії є наймасштабнішою, яку розглядав ЄСПЛ.