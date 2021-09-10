Суд відкрив два провадження про ануляцію ліцензій каналів Мураєва

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив одразу 2 провадження щодо анулювання ліцензій каналів "НАШ" та "Максі ТВ". Обидва медіа належать скандальному політику Євгену Мураєву.

Провадження відкрили за позовом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Важливо Нацрада застосувала нові санкції проти каналу "НАШ" і звернеться до суду про анулювання ліцензії

Що стало підставою для анулювання ліцензій

Нацрада звинуватила телеканал "НАШ" у порушенні закону "Про телебачення і радіомовлення", а саме у:

розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі;

ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі;

неусунення попередніх порушень.

Щодо "Максі ТВ" провадження відкрите за рішенням від 11 березня, яке регулятор ухвалив, коли визнав "факт відмови ліцензіата у проведенні перевірки".

Обидва провадження є спрощеними, тобто розглядатимуться без виклику сторін.

Оскільки це спрощене, без виклику, засідань не буде, це спеціальна процедура. Не буде визначеної дати. Ми дізнаємось результати розгляду. Подаємо докази та документи паралельно, якщо в цьому є необхідність,

– пояснив член Нацради Максим Онопрієнко.

Додамо, що у 2019 році Нацрада вже зверталась до суду щодо анулювання ліцензії "Максі ТВ". Однак тоді провадження було зупинене через розгляд справи, у якій канал оскаржував рішення Нацради.

Головні зашквари телеканалу "НАШ"

У грудні 2019 року "НАШ" вів пряму трансляцію пресконференції президента Росії Володимира Путіна. А в грудні 2020 року в ефірі ток-шоу на телеканалі надали слово одному з ватажків "ЛНР" Родіону Мірошнику. Тоді Нацрада наклала на телеканал штраф, він досі не сплачений.

У жовтні 2020 року глядачам каналу пропонували взяти участь в інтерактивному голосуванні та відповісти на запитання, чи заслуговує Володимир Путін на Нобелівську премію миру.

Торік на День Незалежності "НАШ" випустив відеоролик "Наша (не)залежність". За висновком регулятора, він створює негативний образ "невдалого" вибору під час Всеукраїнського референдуму 1991 року, а також спрямований на розпалювання ворожнечі, на ескалацію ненависті.

Телеканал "НАШ" уже 14 разів притягували до відповідальності за розпалювання ненависті та ворожнечі, тому іншого виходу, крім анулювання ліцензії, немає.