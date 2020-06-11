Галицький райсуд Львова відмовив у обранні запобіжного заходу колишньому голові Львівської обласної державної адміністрації Маркіянові Мальському. Прокуратура наполягала на особистому зобов’язані. Сталося це увечері 10 червня. Мальський очолював Львівщину від 6 липня 2019 року до 24 грудня 2019 року.

Про рішення суду повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури. Текст судового рішення буде опубліковано 15 червня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Справа Мальського: деталі

9 червня Мальському повідомили про підозру. Кримінальне провадження відкрили за статтею Кримінального кодексу "Службова недбалість". Підозру підписала головний прокурор Львівської області Ірина Діденко.

За даними прокуратури, своїм розпорядженням від 7 серпня 2019 року Мальський зобов’язав продати земельну ділянку з озером і прибережною смугою. Таким чином, через службову недбалість ексголови ЛОДА Україна зазнала збитків на понад 7 мільйонів гривень.

Було виявлене розпорядження та з’ясовано, що то не земля, як написано у розпорядженні, а велика (9 гектарів) проточна водойма, яку просто, в принципі, не може ніколи ніхто відчужити. Максимум може бути оренда, а не право власності,

– зауважила Діденко.

Вона додада, що це майно ще й оцінили, тому в прокуратури будуть питання, як його оцінювали,

"В принципі воно не підлягає оцінці, його оцінили в трошки більш як 7 мільйонів і відчужили, як просто земельну ділянку, як начебто озера не існує", – зазначила прокурор Львівської області.

Що з’ясувало слідство

За версієюслідства, у 2019 році Мальський підписав розпорядження, яким передав у власність компанії "Узлісся земельну ділянку площею понад 15 гектарів. Власником "Узлісся" є львівський бізнесмен Ігор Кривецький.

Ціна ділянки становить 7 мільйонів 231 тисяча 71 гривня. Її призначення – будівництво та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

Відомо, що розташовується ця ділянка на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівської області. А саме за селом Стрілки. У цьому місці розміщується готельно-оздоровчий центр Edem Resort. Крім того, на цій ділянці є проточне озеро площею у понад 9 гектарів і прибережна захисна смуга.

Але у розпорядженні ексголова ОДА зобов’язує продати земельну ділянку компанії "Узлісся", а не передати у власність. Водночас Перемишлянську райадміністрацію він зобов’язує укласти угоду купівлі-продажу.

У підсумку Служба безпеки України 9 червня повідомила, що задокументувала протиправну схему відчуження земельної ділянки і водних об’єктів, розташованих у її межах, з боку екскерівника ЛОДА.

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Коментар Мальського

Колишній чиновник вважає передчасною та безпідставною підозру обласної прокуратури. Він зазначив, що, фактично, процедура оформлення власності цієї конкретної ділянки орендарем розпочалася ще у 2018 році.

Є інформація з офіційних джерел про стан земельної ділянки, внесеної профільними органами, існують державні органи, які здійснюють нагляд за охороною водних об’єктів, і їхні печатки є присутні ми на різних документах, у яких відсутні відомості про водні об’єкти,

– зазначив він.

За словами Мальського, у посадових осіб ОДА немає спеціальних технічних знань чи навіть повноважень і можливість перевстановлювати дані щодо:

статусу земель,

обмежень використання,

чи правильно внесено дані у земельний кадастр чи будь-які інші офіційні документи офіційні.

"Думаю, що розберуться і побачать, що це помилка щодо підозри", – підсумував Маркіян Мальський.

Реакція Edem Resort

Готельно-відпочинковий комлекс опублікував заяву у фейсбуці. Згідно з нею, "Узлісся" придбало вищезазначену ділянку в 2019 році за 7 мільйонів 231 тисяч 71 гривень. І ці гроші надійшли державного бюджету України.

Згодом підприємство провело інвентаризацію. І під час неї виявило помилку, якої припустилися службовці Державного водного агентства.

В результаті, з метою дотримання закону та недопущення жодних порушень з боку підприємства, ми вирішили виправити вказану помилку. Земельна ділянка під водним дзеркалом та водне дзеркало повернеться у власність держави, а компанія "Узлісся" повертається до договірних відносин,

– заявивли представники Edem Resort.

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