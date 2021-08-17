Суд відправив під домашній арешт керівника зернової корпорації Власенка
Джерело:"Слідство.Інфо"
Андрія Власенка, який близько року очолював "Державну продовольчо-зернову корпорацію", підозрюють у розкраданні 71 мільйона гривень. Печерський райсуд Києва відправив його під нічний домашній арешт та змусив носити електронний браслет.
У ході судового засідання спільником Власенка назвали бенефіціарного власника фірми "Транссервіс 2008" Романа Терещенка. Слідство наголосило, що керівник ДПЗКУ уклав договір із компанією "Транссервіс 2008" на 71 мільйон гривень.
До теми Спроба сховати кінці, – Гнап про роль Нацполіції в справі Власенка і зернової корпорації
Запобіжний захід Власенкові
Прокурорка Ірина Горбань підкреслила, що об'єктивних підстав для укладення договору не було. Представниця Офісу Генпрокурора просила взяти Власенка під варту з можливістю застави у розмірі 71 мільйона гривень.
У Власенка було 5 захисників, які наполягали на м'якому запобіжному заході. Мовилося про особисте зобов'язання. Суддя Крістіна Константінова ухвалила відправити посадовця під нічний домашній арешт.
Розкрадання у зерновій корпорації
- Керівника "Державної продовольчо-зернової корпорації України" Андрія Власенка та його спільника затримала поліція 13 серпня у аеропорту "Жуляни". Вони намагалися втекти з країни.
- Посадовця підозрюють у розкраданні на підприємстві та збитках державі на 57 мільйонів доларів. Таку суму заборгували ДПЗКУ за зерно іноземні компанії, які нібито підконтрольні учасникам схеми.
- Власенка призначили керівником зернової корпорації у листопаді 2020 року. До цього він очолював державне підприємство "Укрліктрави", звідки його звільнили через "неналежне виконання своїх службових обов'язків".
- Народний депутат Ярослав Юрчишин заявив про можливий зв'язок Власенка з партією "Батьківщина". Мовляв, його призначили на посаду в обмін на голоси в парламенті за важливі законопроєкти.