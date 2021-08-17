Суд відправив під домашній арешт керівника зернової корпорації Власенка

Андрія Власенка, який близько року очолював "Державну продовольчо-зернову корпорацію", підозрюють у розкраданні 71 мільйона гривень. Печерський райсуд Києва відправив його під нічний домашній арешт та змусив носити електронний браслет.

У ході судового засідання спільником Власенка назвали бенефіціарного власника фірми "Транссервіс 2008" Романа Терещенка. Слідство наголосило, що керівник ДПЗКУ уклав договір із компанією "Транссервіс 2008" на 71 мільйон гривень.

До теми Спроба сховати кінці, – Гнап про роль Нацполіції в справі Власенка і зернової корпорації

Запобіжний захід Власенкові

Прокурорка Ірина Горбань підкреслила, що об'єктивних підстав для укладення договору не було. Представниця Офісу Генпрокурора просила взяти Власенка під варту з можливістю застави у розмірі 71 мільйона гривень.

У Власенка було 5 захисників, які наполягали на м'якому запобіжному заході. Мовилося про особисте зобов'язання. Суддя Крістіна Константінова ухвалила відправити посадовця під нічний домашній арешт.

Розкрадання у зерновій корпорації