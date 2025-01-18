Суд заарештував президента Південної Кореї

18 січня відбулося судове засідання у справі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якого звинувачують у незаконному оголошенні воєнного стану у країні 3 грудня 2024 року. За підсумком 5-годинного засідання суд видав ордер на арешт глави держави.

Президента Юн Сук Йоля доставили до Сеульського центру ув’язнення після того, як його допитали щодо короткочасного введення воєнного стану в Управлінні розслідування корупції для високопосадовців у Гвачхоні, провінція Кьонгі, у середу. Його офіційно заарештували в неділю після того, як суд Сеула видав на нього ордер.