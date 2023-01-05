Хотів "відмазати" від тюрми: суд заарештував заступника глави Одеської ОВА

Суд відправив до СІЗО заступника очільника Одеської ОВА Олега Муратова. Посадовець може внести заставу у понад 3 мільйони гривень, щоб вийти з-під варти.

Повідомляється, що Олега Муратова заарештували на два місяці – до 4 березня. Перед засіданням Муратов у залі суду заперечив свою провину.

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Суд повністю задовольнив клопотання прокурорів

Заступник глави ОВА заявив, що під час затримання до нього нібито застосовували фізичну силу. Також Муратов пов'язує кримінальне провадження проти нього з "вкидом" з боку Росії та наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством.

Адвокат Муратова, Вадим Оксюта, переконує, що у справі є ряд фальсифікацій з боку СБУ та прокуратури. Зокрема, обшуку в автомобілі підозрюваного взагалі не було. За версією сторони захисту, справа сфальсифікована іншим посадовцем та має сімейний характер.



Суд відправив до СІЗО Олега Муратова / Фото "Думская"

Прокурор Євген Корнієнко заперечив всі звинувачення та попросив суд відправити посадовця до слідчого ізолятора, мотивуючи це тим, що підозрюваний може впливати на свідків, має право на пересування під час комендантської години та може переховуватись у Молдові або у невизнаному Придністров'ї.

Як альтернативу триманню під вартою прокурор озвучив суму застави у 3 220 800 гривень. Під час обшуку у затриманого знайшли посвідчення позаштатного кореспондента одного з видань, зазначив обвинувач.

Глава Одеської ОВА відреагував на арешт Муратова

Глава Одеської ОВА Максим Марченко відреагував на судове засідання щодо Муратова.

Я особисто займав і буду займати принципову позицію щодо будь-яких порушень закону скоєних посадовими особами. Всі винні мають бути притягнуті до відповідальності та понести невідворотне покарання. Військова адміністрація та правоохоронні органи області і надалі будуть припиняти неправомірну діяльність будь-кого незалежно від рангу та займаної посади,

– написав він у телеграмі.

Що відомо про затримання Муратова