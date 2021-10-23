Суд залишив у СІЗО кандитата в нардепи на довиборах на Черкащині

Печерський районний суд Києва відмовився звільняти із СІЗО ветерана АТО Дмитра Кухарчука. Раніше той вирішив взяти участь у дострокових виборах до парламенту на Черкащині.

Кухарчук оскаржить запобіжний захід

Клопотання про необхідність тримання під вартою Кухарчука подав слідчий. Так, підозрюваний пробуде у СІЗО до 20 грудня 2021 року.

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Адвокат Кухарчука Едуард Вербінець назвав таке рішення "незаконним і необ'єктивним". Він пообіцяв оскаржити його в апеляційному суді.

Сьогодні мало бути єдине рішення суду, а саме – відмова у задоволенні клопотання слідчого. Згідно з законом, слідчий має викласти обставини, які вказують на те, що мій підзахисний може перешкоджати завершенню досудового слідства. Але річ у тому, що слідству вже нічого не може перешкоджати, бо воно завершене і про це оголошено,

– пояснив адвокат.

Він наголосив, що юридичного нормативного обґрунтування у задоволенні клопотання немає.

У чому звинувачують Кухарчука

14 серпня під Офісом Президента активісти Нацкорпусу організували акцію "Ні – капітуляції!". Під час неї виникли сутички з правоохоронцями.

У результаті постраждали 8 поліцейських, через що відкрили кримінальне провадження проти Дмитра Кухарчука та Олега Довбиша.

Кухарчука звинуватили у тому, що він завдав удар рукою "по невизначеній частині тіла правоохоронця", який в результаті отримав хімічні опіки очей.

Кухарчук є головою Черкаської обласної організації "Національного корпусу". Перебуваючи під арештом він вирішив взяти участь у дострокових виборах у парламент по округу №197. Про таке рішення підозрюваного під стінами суду заявив його побратим.