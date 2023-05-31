Справа хабарника Князєва: суд змінив запобіжний захід

Суд змінив запобіжний захід ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву. Розмір застави зменшили на 32 мільйони гривень.

Князєва затримали 15 квітня під час отримання хабаря у розмірі майже 3 мільйони доларів. Під виглядом адвокатських послуг та юридичного супроводу, учасники угруповання на чолі з колишнім главою Верховного Суду домовлялися із суддями про ухвалення рішень в інтересах їхніх "клієнтів".

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Суд розглянув апеляцію Князєва

Адвокати Князєва подали апеляцію до суду з проханням змінити запобіжний захід на домашній арешт. Сторона захисту аргументувала це тим, що буцімто колишнього суддю не треба тримати під вартою. Окрім того, адвокати підкреслювали, що сума застави є "надмірною та неузгодженою із майновим станом".

Суд розглянув апеляцію та змінив запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву. Згідно з новим рішенням, розмір застави зменшили до 75 мільйонів гривень замість 107, як ухвалив суд раніше. Проте частину щодо домашнього арешту відкинули – Князєв залишиться під вартою до 14 липня.

Князєв заявив про "невинуватість"

Під час засідання Вищої ради правосуддя Князєв почав виправдовуватися, що буцімто не брав "хабаря" й заявив про "невинуватість". Ексголова Верховного Суду знайшов "цікаве пояснення" – до його кабінету міг зайти будь-хто, адже приміщення не є режимним об'єктом. Князєв заявив, що на його робоче місце могли приходити різні особи та просто "залишати гроші на зберігання".

До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались,

– намагався виправдатися Князєв.

Спільника Князєва також взяли під варту

Адвоката Олега Горецького, який є спільником Князєва у корупційній схемі, також взяли під варту. Він залишатиметься у СІЗО до 13 липня.

Спочатку суд не хотів визначати розмір застави, проте згодом сторона захисту умовила суддів. Нині Горецький може вийти із СІЗО, внісши заставу у розмірі 80 мільйонів гривень.