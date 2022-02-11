Суд знову не обрав "запобіжку" Кузьміних: на засіданні адвокатка просила перерву, аби поїсти
Вищий антикорупційний суд не обрав запобіжний захід для народного депутата Сергія Кузьміних, якого підозрюють у хабарництві. Попри те, що засідання тривало понад 5 годин, його зрештою перенесли.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на засідання ВАКС. Нову спробу Антикорупційний суд зробить 14 лютого.
Раніше Такого не було, – Кузьміних назвав провокацією справу щодо хабаря у пів мільйона гривень
Засідання перенесли на 14 лютого
Хочу, щоб всі поставились з розумінням до дати. Бо в колегії є багато справ, ми ще й по суті справи розглядаємо. От у понеділок в мене зірвалась справа велика по обвинуваченню пана Труханова та інших осіб і тому у мене буде можливість приділити увагу вам,
– сказав суддя Олег Ткаченко.
Зазначимо, що цього разу засідання щодо обрання запобіжного заходу тривало близько 5 годин. Адвокатка нардепа Лариса Криворучко під час нього у досить дивний спосіб клопотала про перерву.
Захисниця просила оголосити перерву, аби пообідати
Сама адвокатка спізнилась до суду на 45 хвилин, проте це не завадило їй просити суд про паузу в засіданні.
Я прошу не катувати захисника з погляду Європейського суду з прав людини. Я втрачаю свідомість,
– заявила Лариса Криворучко.
Захисниця також стверджувала, що дбає, аби на обід пішов і суддя. Олега Ткаченка така турбота не пройняла: він зазначив, що встиг поїсти за ті 45 хвилин, які чекав на адвокатку.Цікаво! Про дивне клопотання суддя нагадував і під час всього засідання. На прохання говорити голосніше, Ткаченко відповів, що не може, бо не поїв. Також він порадив Криворучко пообідати до 12:00 14 лютого.
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Що відомо про справу проти нардепа Кузьміних:
- 28 січня НАБУ повідомило, що нардепа Сергія Кузьміних впіймали на отриманні хабаря у 559 тисяч гривень.
- За ці гроші він обіцяв посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.
- 7 лютого правоохоронці затримали підозрюваного.
- Сам нардеп називає справу проти нього – провокацією.
- Перший раз запобіжний захід мали обрати 7 лютого, проте суд не підтвердив особи підозрюваного, адже в нього не було паспорта, а лише посвідчення депутата.
- Наступного разу ВАКС зібрався вже 8 лютого, проте цього разу сторона захисту попросила час для підготовки.