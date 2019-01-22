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      Суд над Роналду: футболіст отримав 23 місяці умовного терміну та величезний штраф

      376 Читать новость на русском
      Кріштіану Роналду
      Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

      Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду заплатить велику суму штрафу за ухилення від сплати податків в Іспанії.

      22 січня Роналду прибув на засідання з нареченою Джорджиною Родрігес. Португальському форварду інкримінувалося ухилення від прибуткового податку з 2011-го по 2014 рік, коли він захищав кольори мадридського "Реала".

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      Португалець пішов на угоду зі слідством і погодився заплатити 18,8 мільйона євро штрафу. Раніше Роналду вже повернув в іспанську скарбницю 13,4 мільйона.

      Крім того, Кріштіану отримає 23 місяці умовного тюремного ув'язнення. Термін буде умовним, оскільки за законами Іспанії перший новостворений тюремний висновок автоматично стає умовним, якщо не перевищує 24 місяці.

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      Теги: Спорт Футбол Податки Реал Кріштіану Роналду
      Джерело: 24 Канал
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