Суд над Роналду: футболіст отримав 23 місяці умовного терміну та величезний штраф

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду заплатить велику суму штрафу за ухилення від сплати податків в Іспанії.

22 січня Роналду прибув на засідання з нареченою Джорджиною Родрігес. Португальському форварду інкримінувалося ухилення від прибуткового податку з 2011-го по 2014 рік, коли він захищав кольори мадридського "Реала".

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Португалець пішов на угоду зі слідством і погодився заплатити 18,8 мільйона євро штрафу. Раніше Роналду вже повернув в іспанську скарбницю 13,4 мільйона.

Крім того, Кріштіану отримає 23 місяці умовного тюремного ув'язнення. Термін буде умовним, оскільки за законами Іспанії перший новостворений тюремний висновок автоматично стає умовним, якщо не перевищує 24 місяці.

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