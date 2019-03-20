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      Суд остаточно заборонив пересувні цирки з тваринами у Києві

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / nl.depositphotos.com

      Окружний адміністративний суд Києва визнав законним рішення КМДА, яке забороняє пересувні цирки з тваринами у столиці.

      Це рішення міська влада ухвалила ще у 2017 році, проте цирковики намагалися його оскаржити у суді, зазначив у Facebook засновник зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук.

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      "Циркові лобі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання", – наголосив Тодорчук.

      Зазначимо, що така ж заборона діє також у Дніпрі, Ужгороді, Львові та Черкасах. Щоправда, йдеться тільки про пересувні цирки. Стаціонарні все ще можуть експлуатувати у своїх номерах тварин. 

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      Теги: Новини України Новини Києва Світ тварин КМДА Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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