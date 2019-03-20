Суд остаточно заборонив пересувні цирки з тваринами у Києві

Окружний адміністративний суд Києва визнав законним рішення КМДА, яке забороняє пересувні цирки з тваринами у столиці.

Це рішення міська влада ухвалила ще у 2017 році, проте цирковики намагалися його оскаржити у суді, зазначив у Facebook засновник зоозахисної організації UAnimals Олександр Тодорчук.

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"Циркові лобі відмовилися від своїх спроб повернути в столицю знущання", – наголосив Тодорчук.

Зазначимо, що така ж заборона діє також у Дніпрі, Ужгороді, Львові та Черкасах. Щоправда, йдеться тільки про пересувні цирки. Стаціонарні все ще можуть експлуатувати у своїх номерах тварин.