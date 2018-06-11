Суд заарештував догхантера Олексія Святогора
Шевченківський районний суд міста Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу для мисливця на безпритульних собак Олексія Святогора.
Про це повідомляється на сторінці Шевченківського районного суду міста Києва у Facebook.
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За результатами розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Святогору Олексію Анатолійовичу – підозрюваному за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до 9 липня 2018 року, без визначення розміру застави,
– написано на сторінці суду в соціальній мережі.
У залі судових засідань на Святогора одягнули кайданки та відправили в СІЗО.
Присутні в залі захисники прав тварин підтримали рішення суду.
Дивіться відео: Ухвала Шевченківського районного суду щодо запобіжного заходу Святогору. Арешт в залі суду.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали Олексія Святогора 8 червня. В той же день його відпустили з Дніпровського управління поліції та надали охорону.
Додамо, що 25 серпня 2016 року, у Києві на стоянці, що охоронялася, невідомі підпалили автомобіль Олексія Святогора.