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Суд заарештував догхантера Олексія Святогора

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Суд обрав запобіжний захід догхантеру Олексію Святогору
Суд обрав запобіжний захід догхантеру Олексію Святогору / censor.net.ua

Шевченківський районний суд міста Києва розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу для мисливця на безпритульних собак Олексія Святогора.

Про це повідомляється на сторінці Шевченківського районного суду міста Києва у Facebook.

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За результатами розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Святогору Олексію Анатолійовичу – підозрюваному за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України, слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляду тримання під вартою до 9 липня 2018 року, без визначення розміру застави,
– написано на сторінці суду в соціальній мережі.

У залі судових засідань на Святогора одягнули кайданки та відправили в СІЗО.

Присутні в залі захисники прав тварин підтримали рішення суду.

Дивіться відео: Ухвала Шевченківського районного суду щодо запобіжного заходу Святогору. Арешт в залі суду.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали Олексія Святогора 8 червня. В той же день його відпустили з Дніпровського управління поліції та надали охорону. 

Додамо, що 25 серпня 2016 року, у Києві на стоянці, що охоронялася, невідомі підпалили автомобіль Олексія Святогора.

Теги: Новини України світ тварин Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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