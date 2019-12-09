Суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича

Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адмінсуду Києва щодо визнання незаконним перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Таким чином, у Києві й надалі залишатимуться проспекти з такими назвами

Про відповідне рішення суду у фейсбуці повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович. Свого часу він очолював Український інститут національної пам’яті.

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Проспектам Бандери та Шухевича в Києві бути! Ми виграли в Апеляційному суді,

– зазначив В’ятрович.

Що передувало такому рішенню суду