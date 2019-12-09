Суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича
Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адмінсуду Києва щодо визнання незаконним перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Таким чином, у Києві й надалі залишатимуться проспекти з такими назвами
Про відповідне рішення суду у фейсбуці повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович. Свого часу він очолював Український інститут національної пам’яті.
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Проспектам Бандери та Шухевича в Києві бути! Ми виграли в Апеляційному суді,
– зазначив В’ятрович.
Що передувало такому рішенню суду
- Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за").
- Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.
- Обидва проспекти перейменовували у межах декомунізації.
- 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.
- У суді заявили, що проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури. Окрім того, рішення скасували у зв'язку з "відсутністю належного обґрунтування прийняття відповідних рішень".
- У червні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що готується апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва. Згодом Український інститут національної пам’яті подав відповідну апеляційну скаргу.
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