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      Суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича

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      Апеляційний суд залишив у Києві проспекти Бандери та Шухевича / Соцмережі

      Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адмінсуду Києва щодо визнання незаконним перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Таким чином, у Києві й надалі залишатимуться проспекти з такими назвами

      Про відповідне рішення суду у фейсбуці повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович. Свого часу він очолював Український інститут національної пам’яті.

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      Проспектам Бандери та Шухевича в Києві бути! Ми виграли в Апеляційному суді, 
      – зазначив В’ятрович.

      Що передувало такому рішенню суду

      • Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за").
      • Проспект Ватутіна став проспектом Шухевича у 2017 році за підтримки 69 депутатів міськради.
      • Обидва проспекти перейменовували у межах декомунізації. 
      • 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.
      • У суді заявили, що проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури. Окрім того, рішення скасували у зв'язку з "відсутністю належного обґрунтування прийняття відповідних рішень".
      • У червні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що готується апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва. Згодом Український інститут національної пам’яті подав відповідну апеляційну скаргу.
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      10069
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Апеляційний суд Києва Декомунізація Степан Бандера
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