У Судані затримали кількох міністрів та прем'єра: можливий військовий переворот
Джерело:The National
У Судані зранку 25 жовтня невідомі військові затримали кількох міністрів. Серед них був також і прем'єр країни Абдалла Гамдок. Журналісти пишуть про військовий переворот.
Крім прем'єра, затримали 4 урядовців. Зокрема, міністрів промисловості та інформації, члена керівної суверенної ради та радника прем'єра з питань ЗМІ.
До речі Україна допоможе Судану погасити прострочену заборгованість перед МВФ
Гамдок під домашнім арештом
Військові підрозділи начебто оточили дім прем'єр-міністра. Сам Гамдок, за попередньою інформацією, перебуває під домашнім арештом.
Натомість у столиці Судану Хартумі нібито повністю вимкнули мобільний зв'язок та мережу.
Людей закликають до протестів
Лідери продемократичного альянсу Сили свободи і змін закликали суданців вийти на вулиці. Просять "чинити опір перевороту".
Зауважимо, офіційних повідомлень про арешти поки немає.
Військовий переворот у М'янмі
- У лютому 2021 року військовий переворот стався також у М'янмі. Хунта захопила владу – вони взяли під свій контроль основні споруди та затримали чиновників. Після цього військові оголосили надзвичайний стан в країні.
- Спалахнули протести, які жорстоко придушували. Внаслідок перевороту вбили понад 550 – 860 протестувальників.
- Євросоюз та Штати ввели санкції проти країни. Вони стосуються держпідприємства Myanmar Gems Enterprise, яке займається видобутком дорогоцінних каменів в М'янмі. Таким чином США намагаються позбавити військовий уряд грошей.
- У серпні хунта знову продовжила надзвичайний – до серпня 2023 року.